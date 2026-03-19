近期「拖吊蟑螂」亂象頻傳，新莊有民眾到美式賣場遇到愛車拋錨，請來拖吊業者協助拖車，業者原本表示不會超過4千元，沒想到不到15分鐘、3.7公里的車程，竟開價近4萬元，民眾氣得報警，台北市刑警大隊近日也帶回相關拖吊業者跟司機等6人，並查扣3輛拖吊車。道理聯合法律事務所主持律師呂柏寬表示，一般道路拖吊沒有定型化契約，容易有業者漫天喊價的情況，建議消費者在請業者拖吊前，要跟業者簽約，上面載明距離、金額等資訊，再讓業者進行拖吊。
一般道路拖吊尚未有規範 建議和業者先簽約
律師呂柏寬指出，道路拖吊有高速公路拖吊和一般道路的拖吊，目前高速公路的拖吊，可依據交通部高速公路局發布的高速公路小型車拖救服務協議三聯單，上面就會載明收費方式，包含拖吊的里程數、待時費、加收費用、作業費用等，看清楚上面的收費方式，簽署後就不會被漫天喊價，等同是目前的「定型化契約」。另外，高速公路的救援車輛幾乎都是合法的國道特約拖救車，車身為黃色，車門會印有「高速公路局特約拖救車」字樣，且車前擋風玻璃會貼有「服務證」，若民眾在高速公路上遇到車輛拋錨，可撥打1968（國道諮詢專線）通報，由高公局派車，這樣來的車輛最受政府規範。
但目前一般道路的拖吊，政府沒有任何定型化契約的規範，對於消費者來說非常沒有保障，雖然目前政府規劃研擬定型化契約，不過最快也要2026年底才會上路。現階段駕駛的自保方式，可參考「高速公路小型車拖救服務協議三聯單」內容，記載好里程數、待時費、加收費用、作業費用等，里程數可使用Google Map設定拖吊起點和終點，就可以計算出里程數，並且要註明，本項服務費用已包含營業稅、執行拖救作業之危險津貼、假日及夜間加成、通行費及其他各種費用在內，不得再加收任何費用文字，並記載拖吊公司的名稱、電話和地址。
車若被不肖業者扣留 報警、提告留證據
建議要求到場的業者簽下全名，如果前來拖吊的人員沒有簽署權利，則可以再簽名旁標註「代理」兩個字，若能再寫上該人之身分證字號更佳。不願意簽的業者，建議不要讓業者拖車，先簽約、再讓業者碰車，也要向業者確認身分，是該拖吊廠有權利簽約之人（例如為拖吊業者老闆、現場指揮人員等），否則在沒有白紙黑字契約的情況下，車被拖走就會被漫天喊價。
律師呂柏寬表示，如果車子真的已經被拖吊走，被不肖業者扣留，要求支付超出拖吊費太多的金額，可以提告《刑法》第304條強制罪、第346條恐嚇取財罪、第335條侵占罪，如果是車禍而車輛有受損，被業者被拖到維修廠並且強行拆散的狀況，則可以提告第354條毀損罪，民眾也可報警處理，並且全程錄影錄音存證，這是將來提告的依據，呂柏寬提醒，最好不要有和業者有言語、肢體上的衝突。
資料來源：道理聯合法律事務所主持律師呂柏寬
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律師呂柏寬指出，道路拖吊有高速公路拖吊和一般道路的拖吊，目前高速公路的拖吊，可依據交通部高速公路局發布的高速公路小型車拖救服務協議三聯單，上面就會載明收費方式，包含拖吊的里程數、待時費、加收費用、作業費用等，看清楚上面的收費方式，簽署後就不會被漫天喊價，等同是目前的「定型化契約」。另外，高速公路的救援車輛幾乎都是合法的國道特約拖救車，車身為黃色，車門會印有「高速公路局特約拖救車」字樣，且車前擋風玻璃會貼有「服務證」，若民眾在高速公路上遇到車輛拋錨，可撥打1968（國道諮詢專線）通報，由高公局派車，這樣來的車輛最受政府規範。
但目前一般道路的拖吊，政府沒有任何定型化契約的規範，對於消費者來說非常沒有保障，雖然目前政府規劃研擬定型化契約，不過最快也要2026年底才會上路。現階段駕駛的自保方式，可參考「高速公路小型車拖救服務協議三聯單」內容，記載好里程數、待時費、加收費用、作業費用等，里程數可使用Google Map設定拖吊起點和終點，就可以計算出里程數，並且要註明，本項服務費用已包含營業稅、執行拖救作業之危險津貼、假日及夜間加成、通行費及其他各種費用在內，不得再加收任何費用文字，並記載拖吊公司的名稱、電話和地址。
建議要求到場的業者簽下全名，如果前來拖吊的人員沒有簽署權利，則可以再簽名旁標註「代理」兩個字，若能再寫上該人之身分證字號更佳。不願意簽的業者，建議不要讓業者拖車，先簽約、再讓業者碰車，也要向業者確認身分，是該拖吊廠有權利簽約之人（例如為拖吊業者老闆、現場指揮人員等），否則在沒有白紙黑字契約的情況下，車被拖走就會被漫天喊價。
律師呂柏寬表示，如果車子真的已經被拖吊走，被不肖業者扣留，要求支付超出拖吊費太多的金額，可以提告《刑法》第304條強制罪、第346條恐嚇取財罪、第335條侵占罪，如果是車禍而車輛有受損，被業者被拖到維修廠並且強行拆散的狀況，則可以提告第354條毀損罪，民眾也可報警處理，並且全程錄影錄音存證，這是將來提告的依據，呂柏寬提醒，最好不要有和業者有言語、肢體上的衝突。