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外交部針對韓國入境卡標示我方名稱所引發的爭議，已正式啟動反制措施，自3月1日起，我國外僑居留證上的國名已調整為「南韓」。外交部長林佳龍進一步表示，南韓外交部已接獲我方反映，並將展開相關協商，他也相信此舉會產生一定效果；而在說明過程中，林佳龍亦改以「南韓政府」稱呼韓國官方。林佳龍今（19）日赴立法院外交及國防委員會進行業務報告，會前接受媒體聯訪時，再度針對入境卡名稱爭議說明現況。他指出，南韓外交部已表態將正視問題並啟動協商，我方目前正等待對方回應，期間也會持續進行交涉，並給予對方一些時間。至於外僑居留證名稱調整，林佳龍強調，此為跨部會討論後的決定，他並提到，我方希望在3月31日前獲得具體回應，因為此事牽涉到我國入境電子登錄表的一些規範。目前相關方案已向「南韓政府」說明，並完成準備。面對媒體追問反制是否奏效，林佳龍回應，他相信會產生一定效果，至於外界關注的民間交流，他則指出，不論在台灣或南韓，民意大多表示支持「台灣就是台灣」的立場，因此也期盼南韓政府能從善如流，做出適當回應。林佳龍接續說明，台韓之間原本即存在多項雙邊協議，此次爭議主要涉及對方入境制度電子化後的統一規範。雖然南韓原訂2月1日全面取消紙本入境程序，但已展現一定善意，暫時維持現行作法。他認為，這也顯示我方交涉已引起對方重視，未來希望能達成雙方皆可接受的結果。林佳龍最後也強調，台韓關係整體仍屬良好，無論在產業合作、觀光往來或文化交流等層面皆持續發展，我方期盼南韓政府正視台灣民意與官方立場，在對等與尊嚴原則下推動雙邊關係，並認為相關措施不致影響兩國旅客交流。