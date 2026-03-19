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內政部長劉世芳日前在立法院遭媒體堵訪時，被問及拒絕民眾黨中配立委李貞秀質詢等議題，過程中疑似有記者碰觸到她的身體，劉世芳當場轉頭怒瞪並稱「離遠一點，我覺得受到騷擾」，畫面曝光後引發外界討論。對此，前立委蔡正元直言，劉世芳是在表現給總統賴清德、深綠支持者看的，而從國民黨角度來看，應該要覺得「竊喜」。蔡正元18日在政論節目《大新聞大爆卦》中質疑，難道身體是鑲金的，碰不得？並指劉世芳姿態較高，反映出民進黨多數部會首長給人的整體印象，但其也並非個案。他分析，劉的情緒反應與當前政治氛圍有關，因為她是站在第一線的人，藉此向總統賴清德及深綠支持者展現立場，能夠對抗中配立委，帶有象徵性滿足意味。蔡正元進一步指出，民進黨核心支持者存在一定挫折感，需要透過此類事件發洩情緒，以獲得情緒價值，但如此表現在中間選民眼中，往往會產生反效果；不過，蔡正元直言，從國民黨的立場來看，反而會對此感到「竊喜」，還好劉世芳這樣表演。蔡正元也提到，劉世芳過去曾任立委，理應熟悉媒體互動情境，與記者之間出現推擠或肢體碰觸並不罕見。他分享自身經驗，過去還曾遇到記者手滑，結果自己就被麥克風敲到頭，當時也未特別在意，認為類似情況難以避免；若將小事件放大解讀，反映的可能是情緒不穩問題。