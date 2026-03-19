由於中東緊張局勢長期持續，推高全球油價，航空燃油附加費大幅上升，國際機票價格可能在4月上漲。對此，旅遊搜尋平台《Skyscanner》根據最新航班價格數據分析，2026年最便宜的機票落在週三，而非多數人認為的週二。
航空燃油附加費大幅上升，各家航空開始喊出調漲機票，根據韓媒中央日報報導，航空業界人士預計燃料附加費將較本月出現大幅上調。航空業人士警告，若旅客在下個月購買國際機票，與本月相比，相同航線的票價可能要多支付超過10萬韓元。
多家航空公司已經做出調整的因應的漲價措施，目前已知要調整價格的航空公司有亞洲航空、泰國航空、澳洲航空、紐西蘭航空、國泰航空。
根據外媒《GOBankingRates》報導，《Skyscanner》依據最新航班價格數據分析，從2026年平均票價來看，週三的機票是全年平均票價最便宜的一天，和不少旅客的既定印象不同。
調查發現，僅25%的旅客認為週三的機票價格最低，有多達31%民眾以為週二搭飛機最划算，另外還有12%認為週一最便宜。
外媒進一步說明，機票價格主要受到供需影響，通常週末與連假期間需求較高，票價也相對偏貴；一星期當中的中段（midweek）航班需求通常較低，因此票價也相對便宜，民眾若想要降低旅行成本，可以選在週三出發。
此外，不同航線與出發時間也會影響票價，例如熱門旅遊航點或旺季期間，即使是平日出發，價格仍可能偏高。想壓低旅遊成本，除了選擇週三出發外，也可提早規劃行程、避開連續假期與旅遊旺季，並善用價格提醒功能追蹤票價變化，通常更有機會買到優惠機票。
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多家航空公司已經做出調整的因應的漲價措施，目前已知要調整價格的航空公司有亞洲航空、泰國航空、澳洲航空、紐西蘭航空、國泰航空。
根據外媒《GOBankingRates》報導，《Skyscanner》依據最新航班價格數據分析，從2026年平均票價來看，週三的機票是全年平均票價最便宜的一天，和不少旅客的既定印象不同。
調查發現，僅25%的旅客認為週三的機票價格最低，有多達31%民眾以為週二搭飛機最划算，另外還有12%認為週一最便宜。
外媒進一步說明，機票價格主要受到供需影響，通常週末與連假期間需求較高，票價也相對偏貴；一星期當中的中段（midweek）航班需求通常較低，因此票價也相對便宜，民眾若想要降低旅行成本，可以選在週三出發。
此外，不同航線與出發時間也會影響票價，例如熱門旅遊航點或旺季期間，即使是平日出發，價格仍可能偏高。想壓低旅遊成本，除了選擇週三出發外，也可提早規劃行程、避開連續假期與旅遊旺季，並善用價格提醒功能追蹤票價變化，通常更有機會買到優惠機票。