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中國因不滿日本首相高市早苗台灣有事相關發言，自去年11月對赴日旅遊採取限制措施。不過，外媒點出，中國遊客數量下滑對於日本旅遊業影響並未如想像得大，原因在於整體入境遊客僅下降4.9%。攤開數據可發現，台灣與南朝鮮遊客補上了這一缺口，其中，日本2縣市特別受到歡迎。根據CNBC報導，引述日本政府觀光局（JNTO）的數據顯示，今年1月來自中國的入境人數年減超過60%，但整體旅客人數僅年減4.9%。去年12月，中國遊客數量大減43.3%，然而來自所有國家的總體旅客人數反而上升3.7%。在去年11月之前，中國遊客一直是前往日本的最大客群之一。其他遊客從哪裡來？JNTO數據顯示，來自台灣與南朝鮮旅客正在增加，僅今年1月，南朝鮮遊客人數就成長21.6%，並超越中國，成為最大海外旅客來源。來自台灣的訪客人數幾乎是中國的兩倍，且年增17%。詹姆斯庫克大學（JCU）飯店與觀光管理資深講師坎布爾（Zilmiyah Kamble）表示，日本對鄰近國家旅客的吸引力來自於短程航班便利、日圓疲軟，以及「距離近、文化熟悉且安全」的形象。談到中國遊客減少時，坎布爾表示，這一下滑影響顯著，但並非災難性。她指出，儘管中國遊客是日本最具價值的入境市場之一，在零售、飯店與奢侈品消費方面支出高，但日本長期以來擁有多元化的觀光客來源，這使其具備一定的韌性。與通常偏好造訪京都、大阪與東京等熱門景點的中國遊客不同，來自其他國家的遊客似乎將人潮帶往日本不同地區。牛津經濟研究院（Oxford Economics）2月27日的報告指出，像靜岡（擁有富士山）與奈良（以寺廟與鹿公園聞名）等地，因缺少中國遊客而受到較大衝擊。相對地，，而至於歐美遊客部分，一名在今年二月曾造訪廣島的新加坡大學生 Cheryl Ng 則稱，廣島當地有大量西方遊客。廣島和平紀念資料館裡三分之二都來自歐美牛津經濟研究院也有類似觀察，指出美國、澳洲與歐洲旅客特別被廣島的歷史景點吸引。牛津經濟研究院表示，「考量日圓持續疲弱，我們認為整體旅客數量仍將維持強勁，但受限於住宿短缺，短期內難以再顯著成長」；至於中國客是否可能回流，牛津經濟研究所研判，短期內中國旅客數量「不太可能迅速恢復」，並指出日本企業正積極開拓其他市場需求。萬事達卡亞太區首席經濟學家曼恩（David Mann）則對日本旅遊情況仍表示樂觀，日本整體入境旅客數量比疫情前高出約34%，且受惠於日圓疲弱帶動每位旅客消費提升，觀光收入成長甚至快於旅客人數。當談到中國遊客時，他也認為很難精確預測中國遊客回流的時間，但即使恢復，也可能是漸進式的。