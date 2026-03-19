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318學運迄今12周年，總統賴清德18日在中常會說，在318運動之前，國民黨執政下，把台灣經貿緊緊與中國綁定在一起，使得台灣的經濟發展嚴重停滯不前，民進黨執政十年來，台灣逐步走出過度依賴單一市場的發展模式，去年經濟成長率達到8.68%，事實證明，台灣的發展應該要走向全世界，不走回頭路。國民黨立委謝龍介嗆，如果當年簽了《兩岸服貿協議》，台灣股市早就3萬點。謝龍介18日在政論節目《新聞大白話》中表示，台灣錯失2014年《兩岸服貿協議》的發展契機，導致後續經濟布局落後，失去先機，再回頭挑戰只會事倍功半，這12年來的結果已反映在基層民眾生活愈發困難之上。謝龍介指出，當前社會基層普遍缺乏幸福感，關鍵原因之一在於當年服貿未能推動。他質疑，相較於當年服貿歷經數百場公聽會、廣泛與各產業溝通保護措施與利益分配，現在民進黨政府在對美經貿談判上，程序不透明，甚至未經充分討論即完成協議，形成強烈對比。謝龍介以行動支付為例指出，當時中國市場正處於起步階段，而台灣在相關技術與應用上具有優勢，若能及早進入市場，有機會取得有利位置。他強調，隨著全球商業模式轉型，服務業已占台灣GDP逾七成，顯示產業結構已出現重大變化，但台灣卻因錯失時機，喪失先發優勢。