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▲新北市長致贈布里斯本僑胞小馬紅包。（圖／翻攝畫面）

新北市長侯友宜近日訪問澳洲，第一站抵達布里斯本，當地僑胞熱情迎接，晚宴由羅富齡僑務委員主辦，原號召200人出席，最終爆場，近300人出席。侯友宜致詞除感謝僑界人士，也逐桌合照，人氣很旺。而侯友宜接下來的行程將前往雪梨和墨爾本，據了解，在每座城市都有安排與僑界人士會面交流。侯友宜到場致詞時，首先感謝僑界人士在國外打拚，依然心繫台灣。接著提到，新北市近年捷運建設發展迅速，在他任內2年就有一條捷運線通車，透過交通路網串連北北基桃千萬人生活圈，新北市就是中心。侯友宜逐桌合照，「自拍技術」引起現場歡呼聲不斷。侯友宜也準備馬年小福袋送給現場所有與會人員，並介紹福袋以旋轉木馬為設計靈感，祝大家都能「轉」出好運。台灣出身的布里斯本副議長黃文毅幽默表示，他特別向布里斯本市長報告，要接待家鄉來的貴賓，才能提前離開會議出席晚宴。黃文毅也提到，母親是淡水人，而自己在台北萬華長大，與板橋僅一橋之隔，因此他清楚了解新北市在侯友宜任內的大幅改變、進步。