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▲織織公開指控前男友公開偷吃內幕，還要拐她出錢去峇里島。（圖／翻攝自織織IG@chichinote）

峇里島旅遊背後藏盤算 疑安排與他人會面

看穿卻選擇不拆穿 避免衝突升級

人氣插畫家織織2023年結束與交往長達17年的前任賴賴關係，當時並未多談分手原因，如今她再度於社群發聲，揭露過往戀情中的關鍵細節，引發網友關注，隨著她已展開新生活、迎來家庭新篇章，這段舊情的內幕曝光，也讓外界重新檢視當年分手的真實原因。而織織昨（18）日也透過IG控訴前任當年拐她去峇里島竟是另有規劃要大膽偷吃，因為對方出軌對象開團去峇里島，因此男方想要營造「不期而遇」地跟「跑友」進行雙重約會。織織回憶，分手前夕對方曾主動提出出國旅遊計畫，地點選在峇里島，表面上看似貼心安排，實際卻另有盤算，她透過觀察與資訊比對，發現對方疑似同時安排與另一名女性在當地會面，甚至可能設計成「巧遇」橋段，藉此掩飾真實目的，讓整趟行程變得不單純。除了行程安排外，織織也指出這趟旅遊的費用規劃似乎暗藏問題，她推測對方有意讓她負擔部分開銷，自己則藉機與另一對象會合，達到一舉兩得的效果，這樣的安排讓她事後回想時感到不寒而慄，也認為當時的信任被利用。面對這樣的情況，織織並未立即揭穿，而是選擇冷靜觀察，她坦言如果當場點破，對方很可能反應激烈，甚至反過來指責她多疑，她也以幽默方式模仿對方可能的說詞，指出這類情感操控手法常讓人產生愧疚感，進而影響判斷。隨著時間過去，織織逐漸釐清這段關係中的問題，也更明白當時的種種行為背後意義，她透過分享這段經歷，不僅是對過去的整理，也希望提醒他人正視感情中的不對等與操控，如今她已走出舊情陰影，重新展開人生新篇章。