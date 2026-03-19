「拖吊蟑螂」蔡嫌落網了！台北市刑警大隊一舉逮捕 6 名惡質成員。這群「國道吸血鬼」長期鎖定車主拋錨、事故最慌亂的時刻，利用 Google 關鍵字廣告設局誘騙，再以「逼簽合約、層層加價、扣車拒放」等 5 大惡質套路坑殺肥羊，甚至囂張嗆聲「不付錢不准下車」。
台北市刑警大隊表示，早在114年底便掌握情資，發現以蔡姓主嫌為首的拖吊業者及司機，長期活躍於雙北、桃園等地，專挑民眾車輛拋錨、事故後最慌亂的時刻下手，藉由詐欺、恐嚇取財等手法，逼迫車主支付高額拖吊費。案經報請台北地檢署檢察官指揮偵辦後，日前同步展開掃蕩行動，一舉拘提蔡嫌及旗下成員共6人到案。警方強調，拖吊蟑螂看似消費糾紛，實際上已涉及刑事不法。北市刑大公布五大拖吊陷阱。
拖吊蟑螂陷阱1：設局買關鍵字搶搜尋頁面
從台北市刑大提到，拖吊蟑螂的第一步，就是先花錢購買搜尋引擎關鍵字廣告，將「道路救援」、「拖吊服務」等關鍵字推上搜尋前列，並搭配一頁式網站，讓焦急找拖吊的車主優先看到其聯絡方式。由於頁面外觀看似一般業者資訊，不少車主往往未多加查證，就直接撥打電話求助，就落入對方設下的陷阱。
拖吊蟑螂陷阱2：現場催簽合約
警方表示，拖吊車抵達現場後，嫌犯經常以「這只是例行公事簽一下」、「先處理車比較重要」等說法，催促車主盡快簽署契約，讓被害人在來不及看清內容的情況下就簽下文件。
拖吊蟑螂陷阱3：車一上架就開始層層加價
等到車輛被吊掛上車、拖離原地後，對方才開始以特殊作業、額外服務、夜間處理等名義層層加價，開出與市場行情顯不相當的高額費用，也是許多被害人最常遇到的爭議之一。
拖吊蟑螂陷阱4：拒絕付款就扣車
若車主對費用提出質疑，或拒絕支付高額拖吊費，嫌犯便會進一步施壓，聲稱已簽約、網站早有報價，甚至揚言要行使「民事留置權」，拒絕將車輛卸下，或扣住車鑰匙，逼迫車主當場付款。警方認為，不法業者利用民眾對法律概念不熟悉，加上現場急迫情境，進一步形成心理壓力，讓不少車主只能被迫吞下高額費用。
拖吊蟑螂陷阱5：刪網站難舉證
警方查出部分業者在交易完成後，還會迅速將原本網站下架、換址，導致被害人事後想截圖存證時，只剩下404錯誤頁面，無法還原當時的報價內容與服務資訊，讓不少車主即使事後想報案，也面臨蒐證不易的困境。
警方提醒：道路救援應優先聯繫保險公司
警方呼籲，民眾若有道路救援或拖吊需求，應優先聯繫保險公司、原廠服務或合法配合業者，不要只看搜尋頁面前幾筆結果就直接撥打電話。若現場遇到費用不清、急著催簽約、拒絕卸車，或以法律名義施壓付款等情況，應立即保留證據並報警處理，以保障自身權益。
資料來源：台灣讚警臉書
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拖吊蟑螂陷阱1：設局買關鍵字搶搜尋頁面
從台北市刑大提到，拖吊蟑螂的第一步，就是先花錢購買搜尋引擎關鍵字廣告，將「道路救援」、「拖吊服務」等關鍵字推上搜尋前列，並搭配一頁式網站，讓焦急找拖吊的車主優先看到其聯絡方式。由於頁面外觀看似一般業者資訊，不少車主往往未多加查證，就直接撥打電話求助，就落入對方設下的陷阱。
拖吊蟑螂陷阱2：現場催簽合約
警方表示，拖吊車抵達現場後，嫌犯經常以「這只是例行公事簽一下」、「先處理車比較重要」等說法，催促車主盡快簽署契約，讓被害人在來不及看清內容的情況下就簽下文件。
拖吊蟑螂陷阱3：車一上架就開始層層加價
等到車輛被吊掛上車、拖離原地後，對方才開始以特殊作業、額外服務、夜間處理等名義層層加價，開出與市場行情顯不相當的高額費用，也是許多被害人最常遇到的爭議之一。
拖吊蟑螂陷阱4：拒絕付款就扣車
若車主對費用提出質疑，或拒絕支付高額拖吊費，嫌犯便會進一步施壓，聲稱已簽約、網站早有報價，甚至揚言要行使「民事留置權」，拒絕將車輛卸下，或扣住車鑰匙，逼迫車主當場付款。警方認為，不法業者利用民眾對法律概念不熟悉，加上現場急迫情境，進一步形成心理壓力，讓不少車主只能被迫吞下高額費用。
拖吊蟑螂陷阱5：刪網站難舉證
警方查出部分業者在交易完成後，還會迅速將原本網站下架、換址，導致被害人事後想截圖存證時，只剩下404錯誤頁面，無法還原當時的報價內容與服務資訊，讓不少車主即使事後想報案，也面臨蒐證不易的困境。
警方提醒：道路救援應優先聯繫保險公司
警方呼籲，民眾若有道路救援或拖吊需求，應優先聯繫保險公司、原廠服務或合法配合業者，不要只看搜尋頁面前幾筆結果就直接撥打電話。若現場遇到費用不清、急著催簽約、拒絕卸車，或以法律名義施壓付款等情況，應立即保留證據並報警處理，以保障自身權益。
資料來源：台灣讚警臉書