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總統賴清德去年底提出8年1.25兆元國防特別預算條例，卻因在野黨認為未編列立院三讀通過國軍加薪方案，而遭藍白聯手10次阻擋，持續在立法院卡關。資深媒體人黃暐瀚多次表態力挺軍購立場，卻遭網友酸嗆是「綠暐瀚」，更有人稱其替執政黨「洗地」，隨即引來本尊強烈反彈，黃暐瀚直接開噴：「我討厭現在的在野黨，沒有國家意識，令人搖頭」。有名網友近日在黃暐瀚的臉書留言表示，「我追蹤您很久，也在yt抖內過您，但不懂暐瀚哥為什麼這一兩年來，每次發文看起來都在幫執政團隊洗地。先不論戰機到底會不會來，現在軍隊越來越少人願意加入，然後國防部爆出這麼多類似找什麼小吃店投標、用中國品牌監視器等等的弊端，F16V來了到底能增加多少戰力真的要打個問號」，最後甚至還補了一句說：「但似乎您對目前執政團隊表現報喜的多，報憂者少，確實有失公允。」黃暐瀚則是將該段內容截圖，並直球回應網友說：「洗地，是我看了最討厭的文字。每個人都有主觀認知，有認同與不認同。我講的內容，是我認同的，你不認同，就冠以『洗地』去貶低別人。難道我要說，閣下的論點，也在幫在野黨『洗地』，你才會比較高興？」最後，黃暐瀚也再度強調：「軍購的話題，我講了三個月了，你的不認同，我尊重；但對不起，我支持軍購、支持買飛機，我討厭現在的在野黨，沒有國家意識，令人搖頭。」