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▲李李仁發聲護妻兒。（圖／翻攝自李李仁臉書）

陶晶瑩和17歲兒子李悟日前接受雜誌訪問，母子之間自然有趣的互動深受喜愛，不過卻有酸民說李悟的顏值輸給爸爸李李仁，原因是「媽媽基因太強大」暗酸陶晶瑩不夠漂亮，陶晶瑩也反擊，不懂為何年過半百，還要被踐踏外表，看到老婆與兒子受傷，李李仁深夜在臉書發文，高EQ回應，「我老婆最漂亮，我兒子也很帥，不認同請路過。」陶晶瑩和李李仁的兒子李悟談吐大方得宜，外型也相當帥氣，不過卻有酸民說「我反而覺得媽媽基因太強…爸爸的帥X打兒子…」意外掀起論戰，李李仁深夜在臉書分享雜誌訪問影音，高EQ回擊，「我老婆最漂亮！我兒子也很帥！不認同的請路過，不要留下痕跡！母親節這個充滿愛的日子，抱抱您的媽媽，抱抱您的孩子！溫暖的祝福，讓每個人都更好！」李李仁看了訪問之後，對於老婆和兒子在鏡頭前有趣的互動感到非常驕傲，不難看出陶晶瑩在孩子上的用心，「也謝謝兒子大方自然的回答，爸爸看了很驕傲！」對於外型遭到攻擊，陶晶瑩也不甘示弱，「不知道為什麼竟然現在被拿出來踐踏。」雖從小與漂亮絕緣，但依舊努力活出自信，感嘆努力了大半輩子，依舊敵不過膚淺的崇拜，「我只能在孩子容貌焦慮的時候，儘量讓他們相信這個世界還有更多有意義的事可以追尋。」