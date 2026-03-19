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台中淪行人地獄！市府曝新制：斑馬線「多出黃色格子」

▲中市府以上安國小為示範據點，將斑馬線寬度擴大至5至6公尺，再加上醒目的黃色棋盤格彩色行穿線，讓行人通行空間更充裕，也避免壅擠外溢情形。（圖／中市府提供www.taichung.gov.tw）

台北早在6年前就試辦！參考新加坡、日本 駕駛違規罰6000元

▲台北市早在2020年6月起試辦「彩色標記行人穿越道線」，目前持續推廣超過695處路口。（圖／取自路上觀察學院）

▲駕駛人行經路口若有行人通行，必須完全停駛禮讓，若違規依規定最高可處1200元至6000元罰鍰，情節嚴重者甚至可能面臨吊銷駕照的處分。（圖／記者陳明中攝）

台中市於114年行人事故死亡人數高達57人，位居全國第一，為降低路口人車衝突，中市府針對通學安全啟動路口改善，在西屯區上安國小推動示範工程，將斑馬線加寬至5至6公尺，並導入黃色棋盤格彩色標線，利用高對比黃色格紋警示駕駛及早減速。據民調顯示，85%駕駛認同黃色棋盤格彩色標線具顯著提醒效果，能改善視線不良或夜間疏忽，台北市也參考新加坡與日本經驗，早於6年前就開始試辦並持續擴大推廣。交通局強調，駕駛行經路口若未禮讓行人，將依法裁罰1200至6000元，重則吊銷駕照。台中市擁有超過286萬人口，上下班與上下學尖峰時段常發生行人溢出斑馬線的風險。交通局長葉昭甫指出，雖然《道路交通標誌標線號誌設置規則》第185條規定枕木紋人行道寬度可介於2至8公尺，但目前國內缺乏一致設計標準，因此此次採用「依人流彈性調整」方式辦理，並以示範經驗作為未來全市推廣依據。由於上安國小鄰近台灣大道等交通核心路段，放學步行的需求高達68%，，搭配視覺化減速標線與通學區牌面，形成整體防護配置。事實上，台中交通局表示，這類高對比標線能有效提醒駕駛前方為行人密集區，提前減速，降低事故發生機率，進一步打造更安全的通學環境。葉昭甫強調，後續將持續盤點全市高風險路口，滾動式檢討改善，讓行人優先的交通設計成為常態。台北市早在2020年6月起試辦「彩色標記行人穿越道線」，目前持續推廣超過695處路口。該設計參考新加坡與日本經驗，原理是在白色斑馬線前後增繪40公分見方的黃色方格，利用黃、白高對比色增加路口辨識度。數據顯示，在不增加照明的情況下，這類彩色標線夜間反光對比度達1.21，遠優於一般標線的1.09，能有效改善因視線不良導致的疏忽。針對大眾關心的雨天打滑隱憂，交通局特別說明，這類彩色標線採用的是「熱拌標線」，防滑係數BPN值高達65以上，優於一般標準值45。此外，透過棋盤式的留白交錯繪製，不僅能維持排水效能，也減小了標線塗料的整體受力面積，確保機車騎士的行車穩定與安全性。台北市交通局亦提醒，駕駛人行經路口若有行人通行，必須完全停駛禮讓。