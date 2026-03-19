台灣少子女化危機持續惡化！2026 年 2 月單月新生兒數僅 6,523 人創歷史新低。行政院與衛福部今（19）日宣布，自 4 月 13 日起大幅放寬外籍幫傭門檻，凡家中有 1 名未滿 12 歲兒童即可申請。究竟這項政策對家長荷包影響多少？《NOWNEWS》為您精算總成本與保母、托嬰的性價比對照。
📌 30 秒快速看懂「育兒外傭」新制
行政院政務委員陳時中指出，過去申請外籍幫傭需具備「3 名 6 歲以下子女」的條件過於嚴格，不符合現代社會需求 。為協助育兒家庭減壓，新制決定只要有 1 名未滿 12 歲兒童即符合資格，勞動部估計全台約有 144 萬多戶家庭因此受惠 。
衛福部長石崇良強調，此政策旨在支持職場女性的職涯發展，減少因育兒產生的無後顧之憂，進而提升國人生育意願 。
荷包精算：請一位育兒外傭每個月實付多少？
許多家長關心「放寬後要花多少錢？」根據人力仲介業者萬通人力旗下興通國際提供的基礎行情，結合 4/13 育兒新制規費，雇主每月的總支出將包含薪資、保費與政府收取的「就業安定費（就安費）」。
根據人力仲介行情與 4/13 規費新制，一般家庭請外傭的月支出組成如下：
為減輕特殊家庭負擔，以下對象申請外籍幫傭，就安費僅需 2,000 元：
家長最糾結的「哪種最划算？」育兒外傭、準公共保母、私立托嬰及到府保母每月費用對照表一次看：
現實感檢核：家庭月收多少「請得起」？
根據理財建議，單項育兒支出不宜超過收入 30%。以月花 2.6 萬 計算：
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- 資格： 家中有 1 名未滿 12 歲兒童即可申辦（原需 3 名 6 歲以下）。
- 規費： 一般家庭每月 5,000 元就業安定費（就安費）；特殊家庭 2,000 元。
- 受益： 全台約 144 萬多戶育兒家庭符合資格。
行政院政務委員陳時中指出，過去申請外籍幫傭需具備「3 名 6 歲以下子女」的條件過於嚴格，不符合現代社會需求 。為協助育兒家庭減壓，新制決定只要有 1 名未滿 12 歲兒童即符合資格，勞動部估計全台約有 144 萬多戶家庭因此受惠 。
衛福部長石崇良強調，此政策旨在支持職場女性的職涯發展，減少因育兒產生的無後顧之憂，進而提升國人生育意願 。
許多家長關心「放寬後要花多少錢？」根據人力仲介業者萬通人力旗下興通國際提供的基礎行情，結合 4/13 育兒新制規費，雇主每月的總支出將包含薪資、保費與政府收取的「就業安定費（就安費）」。
根據人力仲介行情與 4/13 規費新制，一般家庭請外傭的月支出組成如下：
- 基本月薪： 20,000 元
- 健保與職災費： 1,334 元
- 就業安定費： 5,000 元 (新制)
|支出項目
|一般育兒家庭 (新制)
|特殊/弱勢家庭 (優惠)
|基本月薪
|20,000 元
|20,000 元
|健保費
|1,286 元
|1,286 元
|職災保費
|48 元
|48 元
|就業安定費
|5,000 元
|2,000 元
|每月預估總花費
|26,334 元
|23,334 元
💡 《NOWNEWS》小提醒：誰符合「2,000 元就安費」優惠資格？
相較於一般外籍看護工（就安費 2,000 元），新制下的「一般育兒家庭」每月需多負擔 3,000 元 的就業安定費。但若符合單親、罕病、身障兒童或多子家庭等特殊條件，則可續享 2,000 元 的低規費優惠，每月現省 3,000 元。
為減輕特殊家庭負擔，以下對象申請外籍幫傭，就安費僅需 2,000 元：
- 家中 1 名未滿 12 歲兒童領有罕病、身障或特境證明者。
- 兒童未滿 6 歲且領有發展遲緩證明者。
- 單親家庭或父母一方領有身障證明者。
- 家中有 2 名未滿 12 歲兒童（其中 1 人未滿 6 歲）。
- 家中有 3 名以上未滿 12 歲兒童。
家長最糾結的「哪種最划算？」育兒外傭、準公共保母、私立托嬰及到府保母每月費用對照表一次看：
|托育管道
|行情價 (約)
|政府補助
|家長實付
|育兒外傭 (新制)
|$26,334
|- $5,000
|$21,334
|準公共保母
|$18,000
|- $13,000
|$5,000
|私立托嬰中心
|$23,000
|- $13,000
|$10,000
|到府保母
|$45,000
|- $5,000
|$40,000
根據理財建議，單項育兒支出不宜超過收入 30%。以月花 2.6 萬 計算：
- 家庭月入 8-9 萬： 勉強負擔，預算會非常吃緊，適合無高額房貸者。
- 家庭月入 10-12 萬： 最穩門檻。負擔約佔 1/4，能維持基本生活品質。
- 家庭月入 15 萬以上： 優質平衡。能真正享受外傭帶來的職涯衝刺與育兒餘裕。
- 備妥文件： 戶口名簿影本（特定身分需附證明）。
- 線上申辦： 登入「外國人申請案件網路申報系統」。
- 協助資源： 撥打 1955 專線諮詢。