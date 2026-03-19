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民眾黨前主席柯文哲日前以赴日參加兒子畢典為由，聲請暫時解除出境限制，不過台北地院已於17日駁回，這讓柯妻陳佩琪非常不滿，聲稱要請律師提抗告，更喊出要跳樓證明丈夫清白。而今（19）日陳佩琪更是火力全開，一連8問總統兼民進黨主席賴清德，怒控政府與司法體系：「為何你沒事， 而我們被關一年、且被唐仲慶求刑十多年？」陳佩琪表示，外界一再要求提出「是否介入司法」的證據，但相關質疑她已多次說明，認為對方都沒在聽，因此改以條列方式重申觀點。她首先指出，2024年8月27日，檢察官林俊言申請搜索票時，將「眾望基金會」2筆企業捐款列為貪汙事證，並將買辦公室、借房貸打選戰、5年存給小孩的錢等列入說明，質疑這些內容為何構成貪汙依據？進而導致搜索與羈押，讓柯文哲遭關押一年。陳佩琪進一步提到，柯文哲曾多次質疑，針對同一份資料，卻出現不同法官作出「無保請回」與「羈押禁見」的裁定差異，讓她對司法體系產生疑問。陳佩琪也坦言，過去一年感受壓力沉重，「外面的人比裡面還苦」，對相關處置不僅有意見，也累積強烈不滿，甚至揚言要向國際控訴。隨後，她將矛頭指向賴清德，質疑其擔任台南市長期間，是否曾與長期合作的富立建設老闆會面，並以反諷語氣質疑，若互動愉快是否也可能被解讀為不當關係，但為何柯文哲就得承受這種懷疑罪名，且被求刑10多年呢？陳佩琪也提出，市長將議員陳情案件交由幕僚列管追蹤，並送交外部委員會審議，若最終未通過，為何仍被認定涉及圖利罪，甚至成為搜索與羈押理由。另對都市開發程序，她質疑台南是否未經公開展覽或民意徵詢程序，並提及南鐵東移案過程中，警方執法抓人、抬人、趕人的情形，對比台北市以公告方式處理，質疑標準差異。在政治經費部分，陳佩琪也追問，民進黨在南部初選期間大量設置看板，相關資金來源為何？同時提到賴清德設立「賴桑小舖」販售商品，反問為何類似模式在柯文哲相關案件中，卻被認定涉及違規，甚至遭沒入與重判，「我要問為何你沒事， 而我們被關一年、且被唐仲慶求刑十多年？」。陳佩琪另外還指出，政治獻金由會計師申報若出現錯誤，是否就需承擔重刑，並反問民進黨在口罩、疫苗、快篩與食品等爭議支出，是否也應一併對外說明？對於外界稱相關案件屬個案、總統不便評論的說法，陳佩琪質疑，法務部長、檢查總長等重要職位皆由總統提名，相關作為難以完全切割責任，她更以歷史比喻批評制度問題：「明皇帝重用宦官， 濫用東廠殘害忠良，若這些都和主子無關， 最後崇禎帝愧疚上吊，他是否會覺得自己白死了？」整體發言語氣強烈，再度將相關政治與司法爭議推上檯面。