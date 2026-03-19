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雙北地區近期「拖吊蟑螂」事件頻傳，利用車主汽車拋錨、事故等慌亂時刻，利用逼簽合約、層層加價、扣車拒放等手段坑殺車主。交通部近期規劃出手整頓亂象，上月宣布訂定拖吊車定型化契約「應記載及不得記載事項」，主任秘書沈慧虹指出，高公局預計3月提出此案，4月會邀地方政府討論凝聚共識，希望保障消費者權益，也不要讓其他業者被污名化。台北市刑大日前破獲一起「小崔拖吊」崔姓老闆以及徒弟等人，分拆多家公司鎖定雙北及桃園地區車輛發生故障、急需救援的民眾，假借提供拖吊服務，實則在車輛上架後坐地起價，強索不合理的「天價」拖吊費。若車主拒絕支付，嫌犯便扣留車輛恐嚇逼迫妥協。交通部2月宣布將訂定，定型化契約的「應記載及不得記載事項」事項，從制度面補強規範，要求收費標準公開透明、明確作業程序與權責界線，屆期不改正者可處3至30萬元，草案預計下半年預告、最快年底上路。沈慧虹說，高公局預計3月底提出草案，4月交通部會邀集地方政府等針對草案內容凝聚共識。目前北市交通局推「救援車輛（汽機車）拖救處理指引」，全台首個規範市區道路車輛拖救規範。沈慧虹表示，目前有消保法還有警方強制罪送辦等處理方式，地方政府也啟動指引訂定，期待各界一起努力維護消費者權益，同時也讓善意業者避免被污名化。北市刑大日前也提醒，民眾如有道路救援或拖吊需求，請參照台北市政府訂立相關指引，慎選合法合規業者。如遇到高額索費或遭扣車等不合理情形，立即報警處理；警方將即刻偵辦，並按個案情形通報相關目的事業主管機關依法稽查裁處。