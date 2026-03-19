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新春初始，藍白陣營當中卻持續吹著詭異的風讓兩個黨主席鄭麗文和黃國昌瑟瑟發冷‧‧‧。黃國昌失去了立法委員身分，雖然仍是民眾黨黨主席，但有柯文哲在，誰都知道他只是個空殼司令，民眾黨終究是回歸柯文哲手中，由柯文哲掌控忽藍忽綠的戰略勒索，而黃國昌則是概括承受深藍對柯文哲手段怨氣，在新北市長競逐當中，正藍和深藍完全沒有接納黃國昌的意願，黃國昌想要加入李四川團隊的說法，都直接碰上了釘子！鄭麗文更慘了，新春伊始，韓國瑜和江啟臣共同聲明把軍購列入優先法案，盧秀燕和朱立倫頻頻出手對抗鄭麗文黨中央的閹割版「3800億加N」的敷衍版軍購版本，盧秀燕更是直接飛美國表達對美的親善，朱立倫辦活動，就是忘了鄭麗文的存在！鄭麗文一直認為可以為國民黨大加分的「鄭習會」更已經是形同雞肋，對中南海更是食之無味，目前國際上局勢瞬息萬變，連「川習會」都說變就變，對於積極想要向中國內部證明自己仍是國際舉足輕重的習近平而言，川普才是第一優先，一個連國民黨內部都叫不動的鄭麗文算啥？然而不按牌理出牌的川普又再將了習近平一軍，他突然在記者會表示要坐鎮華盛頓「協調戰事」因此打算延遲原本預期在三月底到四月初的「川習會」‧‧‧。川普在記者會上特別強調「沒有詭計」，但在場的華盛頓白宮記者團都笑了；貝森特也出面說明一和美中貿易戰無關，二和中國沒有回應川普要求中國出來協助解決荷姆茲海峽的問題也無關，但總是給人此地無銀三百兩的意味。中國方面可是忐忑不安，《南華早報》訪問許多中國方面的學者和觀察家，普遍一致認為川普可能是在下一盤「大棋」，後續會如何？中國方面都猜不透。因為川普又同時說下一個目標是古巴，下一個月可能會「很榮幸」接管古巴‧‧‧。從一月的活捉委內瑞拉馬杜洛、二月透過CIA幫墨西哥處理頭號毒梟，解決貝川普認為和中國緊密相關的芬太尼繞境墨西哥進入美國的大患、三月再處理伊朗，四月目標鎖定古巴，都讓人嗅出川普正在針對中國外擴影響力的小弟們下手，剪除羽翼的手段環環相扣。事實上，從1962年古巴危機以來就一直是美國後院最麻煩問題的古巴之現況，恰恰可以看出川普奉行的「掌控石油就掌控所有國家」之鐵律，等到川普搞定了伊朗，古巴的現況也可能是中國的未來！當川普掌控委內瑞拉之後，就對一向依賴委內瑞拉廉價石油的古巴採取禁運，古巴因此陷入能源危機，1100萬人隨時面臨幾十個小時的大停電，日子都過不下去了，許多地方都和前一陣子的伊朗同樣，居民抗議和擾亂四起，古巴政權快要撐不住了‧‧‧。然而，美國並不缺石油，川普上台之後又大舉開發頁岩油、掌握了委內瑞拉石油，接下來可能也可以針對伊朗的石油比手畫腳。和姆茲海峽的危機當然影響了全球五分之一的石油運輸，但其實對美國無傷，只是老大哥的面子難堪。真正傷到裡子的，還是中國！中國是全球最大的能源輸入國，委內瑞拉和伊朗的石油主要出口對象都是中國，如果這些油源都被川普和美國掌握，正如以色列媒體所稱的中國將面對「氧氣戰爭」，被牢牢掐住了脖子，必然喘不過氣來。一個能源生命線即將被川普掐住的中國，習近平哪有能力還在印太地區和台灣海峽耀武揚威？正因為如此，川普根本不急，他可以好整以暇地向全世界宣告：和習近平見見面當然很重要，絕對不是當務之急！而且川普更想掌握會談議題的主控權，重回白宮之後這一年多，不論是見面或通話，川普根本不和習近平談台灣，不被習近平借勢借端在台海議題做文章。國際大勢如此明朗，只有一個叫鄭麗文的人還搞不清楚情況，天天肖想「鄭習會」，真是不知今夕是何年‧‧‧。●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com