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韓國去（2025）年2月24日起推出電子入境卡，以便快速通關。不過，許多國人發現電子入境卡將台灣標示為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」。外交部18日宣布祭出反制，已將我國「外僑居留證」中原列「韓國」之名稱調整為「南韓」，並要求於3月底之前回覆，否則將改變「台灣電子入國登錄表」的標示。對此，粉專政客爽今（19）日狠酸，「人家真的痛死了，對外軟趴趴真的島嶼天光了。」政客爽今日在臉書發文表示，「笑死，賴政府這什麼鳥反擊，結果被韓國網友嘲笑『根本零傷害』，South Korea本來就是南韓，你改這樣韓國人根本沒差啊。」政客爽強調，韓國入境卡其實對於台灣跟中國大陸是有區別的，例如對岸就是CHINA P.R、香港是CHINA P.R(Hong Kong)，也就是說給予台灣對於中國可以有模糊空間去發揮，因為對岸的縮寫強調就是中華人民共和國，我們也可以代表是中華民國。政客爽狠酸，「對了，王定宇當時說『韓國政府執迷不悟，要讓他們知道代價！』，代價就是韓國改南韓，人家真的痛死了，對外軟趴趴真的島嶼天光了。韓國還是我們國際旅客重要的一國，賴政府要反擊結果被人家笑，到時候影響觀光要負責哦～」。貼文一出，網友們也紛紛留言表示，「弱弱的一擊」、「超級弱的幼稚操作」、「已經蠢到這種小孩子吵架的等級，韓國人根本不在乎」、「笑著笑著覺得心酸」、「這個政府只會小打小鬧，像是改路名，現在是改國名」。