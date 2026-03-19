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韓國電子入境卡將台灣標示為「CHINA（TAIWAN）」引發爭議，外交部多次交涉未果後，宣布啟動首波「反制」措施，自3月1日起將我國外僑居留證上的「韓國」改為「南韓」，並表明若對方在3月31日前未正面回應，將祭出其他反制手段。對此，百萬網紅Cheap狠酸，這對韓國的實質打擊約等於0，並提出一系列改名建議，直言「說不定會氣到發抖」。Cheap指出，改成「南韓」他們會怎麼樣嗎？現在很多人也叫他們南韓阿，這對韓國的實質打擊約等於0，反而台灣要花錢去修改系統、印製新文件、發公文。他建議，如果真的要改名，可以改為「高麗」或是「南朝鮮」。Cheap進一步說明，因為北韓（朝鮮）較常自稱為「高麗」，韓國一直認為自己是朝鮮半島的唯一合法政府，如果把他們當成北韓人，他們可能會比較生氣。他接著提到，或是稱「日本海」而非「東海」、稱呼「竹島」而非「獨島」，這都是韓國和日本在爭奪的東西，說不定會氣到發抖。貼文一出，立刻引發熱議，網友紛紛留言嘲諷「想表現，又怕別人真的生氣」、「這殺傷力在哪？」、「只會搞意識形態，施政跟搞行為藝術一樣垃圾政府」、「這不是改給韓國人看的，這其實是改給青鳥看的⋯⋯」、「真的是開玩笑，不如改名K-pop 基地好了」、「改成朝鮮民主主義人民共和國（南韓區），但是外交部沒那個膽量」。