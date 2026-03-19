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韓國去（2025）年2月24日起推出電子入境卡，以便快速通關。不過，許多國人發現電子入境卡將台灣標示為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」。外交部18日宣布祭出反制，已將我國「外僑居留證」中原列「韓國」之名稱調整為「南韓」，並要求於3月底之前回覆，否則將改變「台灣電子入國登錄表」的標示。對此，胸腔科醫師蘇一峰分享韓國網友的反應，直呼「超級一針見血」。蘇一峰今日在臉書分享多張經翻譯的韓國網友留言截圖，韓國網友對於台灣外交部的反擊，留言表示「唉，你們這些白痴哈哈。自卑情結太嚴重了，唉。他們之所以是個小島國是有原因的」、「台灣人都是傻子嗎？哈哈」、「我很好奇除了我們之外，其他國家是如何在移民文件中列出台灣的」、「是韓國，對吧？英文拼法也是South Korea。那又怎樣？」其中針對留言「別太生氣。他們（賴政府）只是在作秀，因為今年的地方選舉中他們的支持率跌到了谷底。如果他們真想挑釁，早就用『南朝鮮』這個詞了。這些民主進步黨的蠢貨毀了他們自己的內政，現在只能這樣了」，蘇一峰表示，「超級一針見血」。貼文一出，台灣網友們也紛紛留言表示，「非常的台肯！」、「跟PTT鄉民說的一樣，怎麼不用南朝鮮」、「還是別人的視角看得透徹」、「現在台灣被民進黨弄成一個貶義詞了」、「丟臉丟到國外去了」。