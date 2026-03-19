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▲二位來自日本同學扮演財神爺並上台合唱「恭喜發財」帶動氣氛。（圖／樹德科大提供）

為促進國際學生文化交流並體驗臺灣傳統節慶，樹德科技大學學生事務處僑外陸生暨住宿服務組攜手國際學生會，於18日晚間舉辦「115年春節祭祖暨新春聯誼活動」，來自國際專修部、新南向產學合作國際專班學生，以及僑生、外籍生等近160位師生熱情參與。副校長陳碧雲致詞表示，她非常樂見來自越南、菲律賓、印尼、緬甸、日本、香港、馬來西亞等地的學生齊聚一堂，期盼大家在校期間能廣結國際友誼、深入認識臺灣文化，並讓校園更加多元豐富。隨後，由陳副校長與學生事務處學務長顏世慧共同頒發僑務委員會114年度傑出及學行優良僑生獎狀，有23位同學獲獎。活動由兩位來自日本的國際生化身「財神爺」，與工作團隊一同合唱經典歌曲「恭喜發財」，以歡樂旋律揭開序幕。此外，活動擔任主持人的葉芳伶，來自印尼，現就讀生活產品設計系二年級；越南籍學生馮氏玉欣演唱《來世，我依然會是越南人》，帶動在場越南同學一同唱跳，掀起活動高潮；日本籍學生三木陽太演唱「Bang Bang Bang」，引發全場共鳴；印尼籍學生陳韋生則以渾厚歌聲詮釋「看著我的眼睛說」，展現專業級演出實力。現場亦安排多項互動遊戲，讓師生在歡笑中拉近彼此距離。