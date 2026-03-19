韓國電子入境卡持續將台灣標示為「CHINA（TAIWAN）」，外交部宣布首波反制措施，已自3月1日起依對等原則，將我國外僑居留證上原標示的「韓國」調整為「南韓」，並要求韓方於3月31日前回應；若未獲正面回覆，未來不排除在「台灣電子入國登錄表」中，進一步調整對韓標示。對此，國民黨立委賴士葆建議，要改就把「首爾」改回「漢城」，這樣更刺激。 我是廣告 請繼續往下閱讀 賴士葆今（19）日在立法院質詢外交部長林佳龍時直言，將韓國改稱「南韓」的反制效果「虛虛的」，因為南韓本就是中性的名詞，既沒有矮化意味，韓國民眾也能接受，難以構成實質壓力。他甚至建議，若要有感反制，可以寫成「北朝鮮（南韓）」，才更具衝擊力。 賴士葆也提出其他做法，例如將「首爾」改回「漢城」，認為這樣比較刺激，並建議林佳龍以此去跟對方談。他進一步指出，台灣對韓國長期存在貿易逆差，金額高達1兆多，「難道沒談判武器嗎？」賴士葆甚至拋出加強觀光檢驗等手段，質疑目前措施力道不足，形容「像被打了一個大巴掌，卻只是輕輕碰對方衣服，我替你委屈」。 對此，林佳龍回應，約在十年前，韓方曾向台灣表達希望不要使用「南韓」稱呼，因其正式國號為大韓民國，因此外交部在策略上採取「虛實相倚」，以理性溝通為主、實力作為後盾，期盼透過交涉促使對方務實處理爭議。他也強調，目前相關互動仍屬官方層級磋商，民間交流並未受到影響，依舊相當熱絡。 相關新聞 黃國昌「全民調」體面退場？她爆藍白合真相：柯文哲吞5顆毒蘋果外交部不忍了！林佳龍改口「南韓政府」反擊：相信會有效果恐爆薪資競價？放寬家有1孩子可「申請外傭」 蔣萬安說話了陳智菡對李貞秀下指導棋？律師酸爆「40萬GDP」：民眾黨果然聰明 南韓韓國賴士葆林佳龍外交部首爾漢城電子入境卡