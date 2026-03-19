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南帕爾斯氣田在哪？

▲南帕爾斯天然氣田位於波斯灣，三分之一為伊朗持有，另外三分之二則屬於卡達。（圖／commons.wikimedia.org）

以色列攻擊南帕爾斯氣田產生什麼影響？

攻擊南帕爾斯氣田意味著局勢升級？

波斯灣地區國家的反應如何？

以色列18日攻擊伊朗最大的南帕爾斯（South Pars）天然氣田，隨後伊朗對波斯灣地區多國的能源設施實施報復反擊，卡達境內全球規模最大的液化天然氣（LNG）出口廠區遭伊朗攻擊破壞。美國總統川普則稱對於以色列空襲行動不知情。為何以色列選擇攻擊南帕爾斯天然氣田？這一氣田堪稱伊朗能源命脈之一，約占伊朗天然氣產量70%。在以色列轟炸南帕爾斯天然氣田後，伊朗隨即針對沙烏地阿拉伯、阿聯與卡達的重要石油與天然氣設施展開攻擊，全球油價與氣價頓時飆升。美國總統川普（Donald Trump）聲稱對以色列的攻擊不知情，在個人社群媒體Truth Social發文表示，以色列因對中東局勢的憤怒，對伊朗南帕爾斯氣田發動了猛烈攻擊，整體設施中僅有相對較小的一部分遭到打擊。美國對這次特定攻擊事前毫不知情，而卡達也完全沒有以任何形式參與其中，亦不知情攻擊即將發生。川普還掛保證稱除非伊朗做出不明智的決定，以色列不會再發動任何攻擊，但若伊朗持續展開攻勢，侵犯如卡達等國，美國將動用伊朗從未見過的強大力量，大規模摧毀南帕爾斯氣田。南帕爾斯（South Pars）是全世界最大的氣田，面積達9700平方公里，由伊朗水域持有的的南帕爾斯氣田面積約占三分之一，這裡同時也約占全球最大天然氣儲量的三分之一，是伊朗能源命脈，約占伊朗天然氣產量70%。這片氣田由伊朗與卡達共同擁有，在卡達一側稱為北穹（North Dome）或北方氣田（North Field）。澳洲廣播公司提到，南帕爾斯氣田位於波斯灣水域，目前由於伊朗封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），數百艘船隻實際上被困於海上，而全球約20%的石油供應都需經過該海峽運輸。該氣田天然氣儲量的估計介於14兆至51兆立方公尺之間。在伊朗南帕爾斯設施遭攻擊以及伊朗報復的消息傳出後，油價與氣價立即飆升，顯示其重要性。根據國際能源署（IEA）的資料，伊朗是全球第四大天然氣消費國，其經濟規模卻遠小於排名前三的美國、俄羅斯與中國。南帕爾斯是伊朗能源供應的核心，伊朗有約80%的電力來自天然氣，而其中大部分氣源來自南帕爾斯。雖然伊朗大部分開採自南帕爾斯的天然氣供國內使用，但該氣田對伊拉克等國也相當重要。根據路透報導，伊拉克高達40%的天然氣與電力需求依賴來自伊朗的天然氣出口。在南帕爾斯遭攻擊後，伊朗將天然氣轉供國內，導致對伊拉克的供應突然中斷。同時，波斯灣其他國家的能源基礎設施如今也成為伊朗的潛在打擊目標。伊朗國營媒體指出，沙烏地阿拉伯、阿聯與卡達的石油設施已被列為「直接且合法的報復目標」。目前卡達已表示其全球規模最大的液化天然氣（LNG）出口廠區拉斯拉凡（Ras Laffan）能源廠區在伊朗攻擊中遭受嚴重破壞。沙烏地阿拉伯則稱已攔截射向首都利雅德的飛彈，以及針對天然氣設施的無人機攻擊，但利雅德的現場畫面顯示仍有部分攻擊突破防線。英媒衛報指出，這些攻擊之所以重要，是因為它們顯示戰爭可能進一步升級，並對全球經濟帶來長期影響。若敵對行動停止，暫停的石油與天然氣運輸或許能在數月內恢復，但專家評估，一旦生產設施本身遭受重大破壞，其影響可能持續數年。英媒金融時報則引述了金融機構MST Financial分析師卡沃尼奇（Saul Kavonic）的看法指出，「如果有數百萬桶產量被摧毀，影響會更大，因為即使戰爭結束，也無法補回庫存。」他補充說，若液化天然氣（LNG）設施遭攻擊，情況將最為嚴重，因為修復可能需要數年時間。在南帕爾斯遭攻擊後，市場擔心全球能源供應中斷惡化，油價因此飆升。這種供應中斷也提高了美國總統川普在期中選舉前的政治壓力。在南帕爾斯油田遭攻擊後，伊朗列出一系列位於沙烏地阿拉伯、阿聯與卡達的重要石油與天然氣設施，並表示這些地點如今已成為「直接且合法的攻擊目標」，應立即撤離。數小時後，利雅德傳出巨大爆炸聲。卡達指責此次攻擊是以色列所為，但未提及美國的角色。卡達外交部發言人稱此舉為「危險且不負責任的升級」，並指出其對全球能源安全構成威脅。阿拉伯聯合大公國則表示，南帕爾斯遭攻擊對全球能源供應以及區域安全與穩定構成威脅。