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▲長期投入心智障礙者照護服務的朝興基金會，目前近95%的義賣銷售皆自蝦皮平台，也反映民眾對平台交易環境的信任。（圖／蝦皮提供）

在各產業加速數位轉型的趨勢下，公益團體也開始運用電商平台接觸更多民眾，拓展數位募款管道。根據蝦皮公益最新數據顯示，2025 年在蝦皮平台上首次捐款人數較前一年翻倍成長，顯示平台正逐步成為公益團體接觸新支持者的重要管道。公益團體指出，民眾日常透過蝦皮購物採買生活所需，對平台上的資訊透明度、金流機制與物流服務已建立起信任基礎，也因此更願意在平台上參與公益行動。長期投入心智障礙者照護服務的朝興基金會，於2022年起與蝦皮公益合作推動線上義賣。基金會公益部主任蘇渟文觀察到，相較自營的官方網站，民眾對蝦皮的信任度更高，且幾乎人手一個帳號，更容易觸及到新的支持者。蘇渟文指出，蝦皮公益具備完整的發票代開、金流與物流系統，讓民眾以便利的方式購買公益商品。根據朝興基金會的資料顯示，目前近95%的義賣銷售皆來自蝦皮平台，這也反映出民眾對平台交易環境的信任。唐氏症基金會副執行長朱貽莊認為，當民眾對平台已有信任基礎後，平台的即時互動功能也讓公益團體能與支持者建立更緊密的關係。朱貽莊表示，支持者在選購公益商品時，常詢及產品內容、保存方式或資金用途，透過蝦皮平台上的「聊聊」功能，機構能即時回覆相關問題，逐漸累積支持者對公益團體的信任。唐氏症基金會旗下公益品牌「愛不囉嗦」與蝦皮合作五年以來，募款金額逐年增長，今(2026)年第一季較去年同期成長 39%，捐款人數亦增 48%，顯示平台不僅能協助機構接觸新支持者，也帶動既有支持者持續參與。唐氏症基金會副執行長朱貽莊進一步分享，蝦皮公益「聊聊」功能也成為了解支持者需求的重要來源，透過日常互動收集對商品口味、品項與包裝的回饋，作為義賣品設計與節慶禮盒規劃的參考，進一步延伸至產品開發，讓公益商品更貼近需求。蝦皮公益自 2019 年起攜手超過200 間的公益團體推動數位募款，長期支持偏鄉教育、弱勢兒少與社會救助等議題。根據蝦皮公益日前發布的數據，2025 年募集總額成長 50%，首次捐款用戶更較去年翻倍。蝦皮公益表示，平台秉持社會企業責任的理念，與公益團體合作的募款皆免除成交手續費，期許平台持續為社會盡份心力。