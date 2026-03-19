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考試院擬修改公務人員考績辦法，銓敘部長施能傑今（19）日說明，未來公務員考績等第不再有「甲乙丙丁」，而是簡化為「未達良好」、「良好」、「優秀」，且不會設定比例，會明訂未達良好與特優的行為標準，考績獎金修正也在考慮範圍，預計4月至5月送考試院審議，努力本會期送進立法院審議。立法院司法及法制委員會今天邀考試院秘書長劉建忻、考選部長劉孟奇、銓敘部長施能傑及保訓會主委蔡秀涓列席報告業務概況並備質詢，面對朝野立委質詢提及，過去考績設計容易讓公務人員拿「乙」，被視為工作表現不佳，劉建忻答覆，從各國考績制度來看，中間分數大多數都是認真符合預期的同仁，也應得到相對肯定，「那條線不應該是切在75%這個地方」，長期演變讓公務員感到很困擾，因此這次修法會重新設計等第。施能傑則明確表示，未來等第不會再有「甲乙丙」，且因考量如果連甲乙都很難區別，再把標準訂更細，爭議會更大，因此會簡化等第，並設定條件標準，若真的做不好就是「未達良好」，其餘為「良好」，若表現更好，就是「優秀」，不過要打「未達良好」、「優秀」都要符合法定條件標準。施能傑也說，就人資或理論角度來說，「優秀」比例不會比「良好」還高，但絕不會設定比例，而是核實根據法定標準評比。施能傑指出，「未達良好」一定要附理由，且主管平常考核時若覺得下屬「未達良好」就要預先示警、溝通，畢竟大家都是辛苦考進政府部門，不希望隨便開除，因此過程要讓公務員知道自己表現。至於修法時程，銓敘部預計3月向各機關徵詢意見，希望4月到5月間能把草案送到考試院審議。