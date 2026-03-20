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2026土地公頭牙禁忌一次看

▲土地公頭牙建議準備新鮮水果，如鳳梨、橘子、蘋果等較具吉祥寓意的品項來祭拜。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

2026土地公頭牙拜拜黃金時段、拜法

▲土地公如同長者，午後有休息習慣，因此祭拜黃金時段建議在早上至中午前完成。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

2026土地公頭牙供品準備

▲土地公頭牙供品準備一圖看完。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

2026土地公頭牙補財庫秘招

▲準備發財金銅板在祭拜時作為錢母，並自製財水，有助於在土地公頭牙補財庫開運。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

2026年3月20日為農曆二月初二，適逢土地公頭牙、龍抬頭與春分節氣，被視為全年求財關鍵時機，許多人都會準備供品祭拜，祈求財運與事業順利。命理師楊登嵙表示，今（19）日祭拜時間以早上至中午最佳，供品包含麻糬、糕點、花生與象徵招財水果，搭配三色金與發財金。也可透過自製錢母與財水強化招財效果，將銅板與水結合並放置於財位或隨身攜帶。另外還有土地公頭牙3禁忌需避免觸犯，以誠心祈求達到補財庫與提升運勢的目的。部分食物不適合祭拜土地公，例如番茄、芭樂因籽多被視為不潔；苦味食物象徵生活辛苦；破損水果則代表不完整、不吉利。建議準備新鮮水果，如鳳梨、橘子、蘋果等較具吉祥寓意的品項。祭拜過程應保持恭敬態度，不可說髒話、不抱怨、不咒罵，也避免嬉鬧開玩笑，以示對神明尊重。頭牙屬於重要祭祀日，不建議空手前往，至少需準備水果、甜食、香與金紙，以表誠意。俗語「頭牙早，尾牙晚」，建議在早上至中午前完成祭拜，避免下午時段，因傳統觀念認為土地公如同長者，午後有休息習慣，不宜打擾。祭拜時需清楚向土地公報上姓名、出生年月日、住家地址與公司地址，並說明祈求事項，如財運、財氣等。接著透過擲筊確認，需擲出1個聖杯才代表獲得允許；若未成功，可再次誠心祈求，說明會更加努力，再請求聖杯。儀式完成後，記得向土地公表達感謝，整個祭拜流程才算圓滿。象徵將財富黏住，加上傳說土地公年紀較長，偏好柔軟食物。如發糕、年糕、小糕點等，寓意事業與業績節節高升。象徵「剝殼開運」，帶來轉機與好運。香蕉、李子、梨、棗子、鳳梨，諧音有「招你來這旺」的正面寓意。壽金、刈金、福金。準備銅板2個五十元、6個十元、8個一元，組成268，總額168元，象徵「一路發、二路發」。準備發財金銅板2個五十元、6個十元、8個一元，組成268，總額168元，在祭拜時作為「錢母」，並以容器裝取土地公廟的水（在家祭拜則用自來水），將硬幣與水一同煮沸，取出晾乾後即成錢母。可放置於家中或公司財位、聚寶盆，或隨身攜帶，象徵轉運與招財。剩餘的水可裝入寶特瓶，擺放在財位。同樣準備銅板組合，在祭拜時作為錢母，並將硬幣與土地公廟水或家中自來水一同放入碗或寶特瓶中。2026年可依方位擺放，東方有助於提升正財運，北方則有助於偏財運。