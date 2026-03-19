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▲中鋼公司四月盤及第二季售價調幅表。（圖／中鋼提供）

中東戰火加劇地緣政治動盪，國際原油價格驟漲突破每桶100美元，帶動海運費與能源成本上揚，推高大宗商品價格，包含煉鋼成本持續攀高。中鋼公司今（19）日召開盤價會議公布4月及第二季鋼品盤價，每公噸金額達1000元，其中部分增加1200元。鐵礦砂價格上漲至每公噸110美元左右，冶金煤行情則在每公噸220~230美元區間，煉鋼成本持續攀高。另一方面，中國大陸推動碳排放總量和強度雙控制度，同時管控高耗能、高排放項目，加快淘汰落後產能，一、二月份粗鋼產量同比減少約 3.6%，供應面轉趨緊俏。年初以來，美國鋼廠Nucor連續九週調漲熱軋售價，帶動當地行情累漲60~70美元，穩定站上每公噸1,100美元，創近兩年新高；歐洲熱軋行情累漲70~80美元站上每公噸800美元。另，日本鋼廠國內第二季每公噸提漲10,000日幣（約63美元）；寶鋼四月份內銷盤價每公噸調漲200人民幣（約29美元），一月至今累計漲幅達400人民幣(約58美元)，國際鋼價漲勢持續走強，引領鋼市重回上行趨勢。中鋼指出，鋼市動能顯著好轉，下游積極回補庫存，國內各鋼品流通行情連袂上漲，為順應國際鋼價與國內流通行情漲勢，在確保國內鋼鐵產業競爭力與合理反映煉鋼成本上揚，四月份月盤及第二季季盤產品全面調漲。全球經濟穩步復甦，歐美日等主要經濟體製造業恢復擴張態勢，企業投資與消費動能持續回溫，中國大陸兩會決議擴大財政支出並強化內需，IMF將今年全球經濟成長率預估由3.1%上調至3.3%。國內方面，人工智能科技應用與出口動能強勁，傳統產業外銷接單穩步回溫，主計總處於二月十三日將115年台灣經濟成長率預測由3.54%大幅上修至7.71%，經濟動能穩健向上。