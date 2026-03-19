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台鐵昨（18）日驚傳員工持刀攻擊事件，富岡機廠陳姓服務員持刀意圖攻擊領班，雖遭其他人阻止，但後續仍通報鐵路警察處理。台鐵表示，已即刻召集相關人員進行專案檢討，全面釐清事件發生經過及管理責任，後續將依調查結果儘速召開專案考成會議，並依相關規定從嚴從重究責，予以最嚴厲處分。富岡機廠陳姓服務員在上班時間於備勤房舍喝酒，卻突然持刀到作業處欲攻擊領班；根據警方酒測發現酒測值達0.85mg/L。台鐵公司表示，當時現場4名同仁立即制止，並通報中壢鐵路警察到場處理。警方到場後隨即對當事人實施酒測，並將當事人雙方帶回製作筆錄。台鐵今上午已即刻召集相關人員進行專案檢討，全面釐清事件發生經過及管理責任。對於此類嚴重危害職場安全之行為絕不寬貸，後續將依調查結果儘速召開專案考成會議，並依相關規定從嚴從重究責，予以最嚴厲處分，並檢討加強廠區安全防護措施，以維護工作場所安全與紀律。