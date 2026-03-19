台北通勤族注意了！台北市捷運工程局表示，捷運萬大線第一期「加蚋站（LG04）」工程進入階段十，因此從3月21日開始萬華區的東園街口（至長泰街止）將改為單向通行，施工時間將一直到2027年9月30日，影響期間約一年半，當地交通路線也出現變化，官方也同步公布替代道路，提醒用路人多加利用以避開塞車。

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▲東園街從3月21日開始變成單行道，預計持續到2027年9月30通風口工程完畢。（圖／興德里 吳政侑里長里長）
▲東園街從3月21日開始變成單行道，預計持續到2027年9月30通風口工程完畢。（圖／興德里 吳政侑里長里長）
北捷萬大線加蚋站工程擴大！萬華交通路線變化一次看

台北市政府捷運工程局公告，為了配合捷運萬大線「加蚋站（LG04）」地盤改良與通風井施工，從3月21日起相關動線將大幅調整，預定施工時間為3月21日至2027年9月底。

▲台北市政府捷運工程局公告，為了配合捷運萬大線「加蚋站（LG04）」地盤改良與通風井施工，從3月21日起相關動線將大幅調整，預定施工時間為3月21日至2027年9月底。（圖／台北市捷運工程局）
▲台北市政府捷運工程局公告，為了配合捷運萬大線「加蚋站（LG04）」地盤改良與通風井施工，從3月21日起相關動線將大幅調整，預定施工時間為3月21日至2027年9月底。（圖／台北市捷運工程局）
施工期間道路變化

東園街往東（萬大路方向）維持單向通行（萬大路東園街口往西方向禁止進入）。

往東園街車輛，須經由萬大路往北方向（往市區方向）左轉長泰街行駛。

萬大路東園街口禁止左轉

施工路段往北方向（市區方向）萬大路東園街口禁止左轉；萬大路往南方向（往華中橋方向）至萬大路423巷口及長泰街均禁止左轉，且萬大路東園街口禁止右轉。

▲3月21日開始，萬華交通要道東園街、萬大路等通行改道變化一次看。（圖／台北市捷運工程局）
▲3月21日開始，萬華交通要道東園街、萬大路等通行改道變化一次看。（圖／台北市捷運工程局）
捷運萬大線力拼2027年完工！加蚋站成交通新樞紐

截至2025年底，萬大中和線（第一期）工程進度已突破 82%，其中加蚋站「G04」位於萬華區萬大路下方，主要用途為服務南萬華加蚋仔地區的通勤需求，連結台北市區與新北市永和區的關鍵交通樞紐，站體共地下3層，設有島式月台、4座出入口。

▲截至2025年底，萬大中和線（第一期）工程進度已突破 82%，其中加蚋站「G04」位於萬華區萬大路下方，是結台北市區與新北市永和區的關鍵交通樞紐。（圖／台北市捷運工程局）
▲截至2025年底，萬大中和線（第一期）工程進度已突破 82%，其中加蚋站「G04」位於萬華區萬大路下方，是結台北市區與新北市永和區的關鍵交通樞紐。（圖／台北市捷運工程局）
資料來源：台北市都市發展局台北市政府捷運工程局

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