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國民黨前發言人蕭敬嚴登記黨內新北市議員初選，不過藍營內部不滿他頻上親綠政論節目，卻未幫黨或黨內其他政治人物澄清，反而還落井下石，要求他退選。粉專政客爽今（19）日接獲爆料表示，國民黨在18日的中常會中擱置蕭敬嚴懲處案，主要是中常委「陳汪全、游家富」力挺蕭敬嚴，政客爽也曝光陳汪全的來頭，並放話「誰挺蕭敬嚴，就要為他負責。」政客爽今日在臉書發文表示，自己接獲爆料，國民黨中常會擱置蕭敬嚴懲處案，主要是中常委「陳汪全、游家富」力挺蕭敬嚴，在他追查之下更發現，陳汪全是被法院判刑的買票賄選仔。政客爽指出，在昨日中常會中，反對蕭敬嚴繼續參選的其中一位中常委叫陳俗蓉，她痛罵的內容，基本上也就是蕭敬嚴引起眾怒的原因之一，當所有人都在前面拼命，他吹著冷氣在綠營政論領通告費、落井下石國民黨立委，甚至去參加大罷免台中三立委的造勢場。政客爽直言，「對了我要再問一次，買票賄選仔陳汪全的老爸是『國民黨祕書長兼副主席李乾龍的好麻吉』、曾經擔任李乾龍的競選主委，請問李乾龍你對這件事的態度是什麼？對陳俗蓉發表的意見你怎麼看？陳汪全、游家富你們對於這位中常委所罵的內容，出來說說看哪裡說錯？」政客爽狠酸，「陳汪全大概嚇爛，他以為躲在後面就沒事了，誰知道他那點破事都能被我找到，山水有相逢，你們就繼續挺，挺到一起沉船，這句話我說的。我沒有開玩笑，第一天就說了，誰挺蕭敬嚴，就要為他負責。」