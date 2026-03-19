由於不滿韓國電子入境卡將台灣列為「CHINA（TAIWAN）」，我國外交部今（18）日宣布，1日起已依對等原則，將「外僑居留證」中原列「韓國」的名稱調整為「南韓」，並表示若持續未獲回應，將在「台灣電子入國登錄表」相關欄位對韓國的標示採取相應作為。相關消息被轉發至韓國網路論壇，不過出乎意料的是，不少韓國網友認為「改成南韓沒有問題」，甚至嘲諷「島國島民，台灣人好自卑」。
外交部18日發布新聞稿，對於韓國政府的電子入境卡將台灣列為「CHINA（TAIWAN）」表達不滿，表示已持續向韓方提出嚴正交涉，要求儘速予以更正。外交部呼籲韓方秉持相互尊重與對等原則，正視台灣訴求。外交部指出，若31日前未獲回應，將在「台灣電子入國登錄表」相關欄位對韓國的標示採取相應作為，目前外交部已將台灣「外僑居留證」中原列「韓國」的名稱調整為「南韓」。
相關新聞也被韓國民眾轉發到網路論壇，引發韓國網友熱議，不過不少韓國網友表示「改成南韓沒問題，英文國名本就是South Korea」、「用南韓更不容易與北韓混淆」、「根本零傷害」、「我們本來就是南韓，這樣改是懲罰嗎？」
部分韓國網友的留言更帶有攻擊性質，稱「他們真是些可悲，連獨立都沒辦法」、「台灣人自卑情結太嚴重了，也難怪他們是小島」、「無法獨立、民族認同感模糊不清的可悲失敗者才會在乎這種事情」。還有網友提及，「是因為棒球被淘汰而悶悶不樂嗎？」
韓國外交部昨日在記者會上表示，已「充分認知並留意」台灣立場，未來會在綜合考慮各種面向下，與相關部會持續協商。韓國外交部強調，一貫立場就是持續推動與台灣之間的「非官方實質合作」。
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相關新聞也被韓國民眾轉發到網路論壇，引發韓國網友熱議，不過不少韓國網友表示「改成南韓沒問題，英文國名本就是South Korea」、「用南韓更不容易與北韓混淆」、「根本零傷害」、「我們本來就是南韓，這樣改是懲罰嗎？」
部分韓國網友的留言更帶有攻擊性質，稱「他們真是些可悲，連獨立都沒辦法」、「台灣人自卑情結太嚴重了，也難怪他們是小島」、「無法獨立、民族認同感模糊不清的可悲失敗者才會在乎這種事情」。還有網友提及，「是因為棒球被淘汰而悶悶不樂嗎？」
韓國外交部昨日在記者會上表示，已「充分認知並留意」台灣立場，未來會在綜合考慮各種面向下，與相關部會持續協商。韓國外交部強調，一貫立場就是持續推動與台灣之間的「非官方實質合作」。