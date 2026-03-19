中華工程（2515）與寶佳集團的經營權大戰還在燒！中工今（19）委請律師前往地檢署按鈴，針對前中工法人董事、現任大華建設（2530）董事長鄭斯聰提出刑事告發 。中工指控鄭斯聰在知悉公司 115 年度財測重大利多後，疑似藉由辭職企圖規避法規，並於禁止交易期間透過旗下公司狂買中工股票超過 2.22 億股，涉嫌違反《證券交易法》內線交易罪 。
掌握「淨利翻倍」機密？中工揭露鄭斯聰辭職內幕
今天下午4時許，中工召開臨時記者會，指控鄭斯聰在擔任法人董事代表人期間，於 114 年 12 月 23 日親自出席了董事會 。在該場會議中，中工通過了 115 年度的財務預算，內容揭露公司營收將突破 300 億元、稅後淨利更預計飆升 172.95% 。
中工控訴，鄭斯聰在掌握這項足以影響股價的未公開機密後，隨即於今年 1 月 23 日辭去職務 。中工質疑，鄭斯聰此舉是企圖脫掉「內部人」身分，好讓旗下公司能提早進場布局 。
無視 18 小時禁令！消息公告前夕堡新持股暴增
依照法律規定，內部人在重大消息公開後的 18 小時內，依法絕對禁止買賣股票 。中工表示，該項利多財測直到 2 月 26 日才正式對外公告 。然而，由鄭斯聰擔任負責人的「堡新投資」與「源通投資」，卻在消息公開前的禁止交易期間大舉進場：
中工警告：鄭斯聰莫做下一個「唐楚烈」
中工在聲明中特別引用昔日寶佳操盤手唐楚烈因勞動基金弊案入獄的案例，質問鄭斯聰是否已做好「扛下一切」的準備 。中工同時強烈籲請金管會、證期局與檢調單位即刻啟動實質偵查，追查這筆購股金流的真正來源，維護市場交易公平 。
針對中工今日之指控與告發行動，寶佳集團及大華建設目前尚未對外做出正式回應。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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今天下午4時許，中工召開臨時記者會，指控鄭斯聰在擔任法人董事代表人期間，於 114 年 12 月 23 日親自出席了董事會 。在該場會議中，中工通過了 115 年度的財務預算，內容揭露公司營收將突破 300 億元、稅後淨利更預計飆升 172.95% 。
依照法律規定，內部人在重大消息公開後的 18 小時內，依法絕對禁止買賣股票 。中工表示，該項利多財測直到 2 月 26 日才正式對外公告 。然而，由鄭斯聰擔任負責人的「堡新投資」與「源通投資」，卻在消息公開前的禁止交易期間大舉進場：
- 堡新投資：在公告前一日（2 月 25 日），持股比例從 11.363% 迅速暴增至 13.851%，累積持股達 2.22 億餘股 。
- 源通投資：持股亦同步從 0.994% 加碼至 1.018% 。
中工在聲明中特別引用昔日寶佳操盤手唐楚烈因勞動基金弊案入獄的案例，質問鄭斯聰是否已做好「扛下一切」的準備 。中工同時強烈籲請金管會、證期局與檢調單位即刻啟動實質偵查，追查這筆購股金流的真正來源，維護市場交易公平 。
針對中工今日之指控與告發行動，寶佳集團及大華建設目前尚未對外做出正式回應。
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