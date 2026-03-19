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掌握「淨利翻倍」機密？中工揭露鄭斯聰辭職內幕

▲中工今天下午再開臨時記者會，指控大華建設董事長鄭斯聰涉嫌內線交易。圖中為中工董事長周志明。（圖／中工提供）

▲中工揭露 115 年度財務預算，預期營收突破 300 億元，稅後淨利激增 172.95%，被指為此案關鍵的重大利多消息。（圖／中工提供）

無視 18 小時禁令！消息公告前夕堡新持股暴增

堡新投資： 在公告前一日（2 月 25 日），持股比例從 11.363% 迅速暴增至 13.851%，累積持股達 2.22 億餘股 。

在公告前一日（2 月 25 日），持股比例從 11.363% 迅速暴增至 13.851%，累積持股達 2.22 億餘股 。 源通投資：持股亦同步從 0.994% 加碼至 1.018% 。

▲禁止交易期間軌跡圖顯示，堡新與源通投資在重大利多公告前夕仍大舉買進，涉嫌違反禁止交易期規範。（圖／中工提供）

▲中工控訴鄭斯聰與關聯公司持股變動異常，質疑其藉由辭職規避身分，短時間內狂買逾 2.22 億股。（圖／中工提供）

中工警告：鄭斯聰莫做下一個「唐楚烈」

▲中工委請律師前往地檢署遞狀告發，指控鄭斯聰涉嫌違反證交法內線交易罪。（圖／中工提供）

中華工程（2515）與寶佳集團的經營權大戰還在燒！中工今（19）委請律師前往地檢署按鈴，針對前中工法人董事、現任大華建設（2530）董事長鄭斯聰提出刑事告發 。中工指控鄭斯聰在知悉公司 115 年度財測重大利多後，疑似藉由辭職企圖規避法規，並於禁止交易期間透過旗下公司狂買中工股票超過 2.22 億股，涉嫌違反《證券交易法》內線交易罪 。今天下午4時許，中工召開臨時記者會，指控鄭斯聰在擔任法人董事代表人期間，於 114 年 12 月 23 日親自出席了董事會 。在該場會議中，中工通過了，內容揭露公司營收將突破 300 億元、稅後淨利更預計飆升 172.95% 。中工控訴，鄭斯聰在掌握這項足以影響股價的未公開機密後，隨即於今年 1 月 23 日辭去職務 。中工質疑，鄭斯聰此舉是企圖脫掉「內部人」身分，好讓旗下公司能提早進場布局 。依照法律規定，內部人在重大消息公開後的 18 小時內，依法絕對禁止買賣股票 。中工表示，該項利多財測直到 2 月 26 日才正式對外公告 。然而，由鄭斯聰擔任負責人的「堡新投資」與「源通投資」，卻在消息公開前的禁止交易期間大舉進場：中工律師團指出，自鄭斯聰辭職後，公司股票成交量出現極度異常，單日成交量一度爆增逾 10 倍，從約 5,100 張狂飆至 5.5 萬張 。中工在聲明中特別引用昔日因勞動基金弊案入獄的案例，質問鄭斯聰是否已做好「扛下一切」的準備 。中工同時強烈籲請金管會、證期局與檢調單位即刻啟動實質偵查，追查這筆購股金流的真正來源，維護市場交易公平 。針對中工今日之指控與告發行動，寶佳集團及大華建設目前尚未對外做出正式回應。