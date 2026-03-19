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國眾兩黨18日拋2026年選舉合作協議，藍白合看似有新進展，不過，民眾黨前主席柯文哲則示警，今年的選舉對國民黨不見得有利，並點名宜蘭縣、新竹縣及彰化縣，有可能由藍轉綠，引發關注。對此，政治評論員吳崑玉今（19）日在網路節目《新聞！給問嗎？》表示，柯文哲至今仍想買空賣空，「國民黨會這麼笨嗎？」吳崑玉也說，柯文哲、民眾黨主席黃國昌思考路徑不同，黃心裡只有自己，所以國民黨要求什麼都無所謂，黃只要定調願賭服輸，國民黨就要感謝他，柯路徑則是情勒，想辦法與國民黨換。國眾兩黨18日拍板2026年選舉合作協議，確定整合以民調為主要決策參考；柯文哲接受專訪則說到，今年的選舉對國民黨不見得有利，因為它的基期太高了，會藍轉綠的縣市有好幾個，包括宜蘭縣、新竹縣及彰化縣等，但綠轉藍的僅剩澎湖有可能，「國民黨怎麼不知道害怕？大罷免之後，讓國民黨太樂觀了！」主持人康仁俊指出，柯文哲不斷強調，藍白要建立合作機制，並直言2026年如果可以OK，2028年就絕對沒問題，但民眾黨嘉義市長參選人張啓楷就是一副「我會輸不起」的樣子，稱若初選全由國民黨贏，為何還要合作？自己認為這較符合柯文哲的內心世界。吳崑玉說到，柯文哲、黃國昌思考路徑不同，黃心裡只有自己，所以國民黨要求什麼都無所謂，黃國昌只要定調願賭服輸，國民黨就要感謝他；柯文哲路徑則是情勒，想辦法與國民黨換。吳崑玉質疑，國民黨會這麼笨嗎？國民黨副主席李乾龍、副秘書長李哲華十分精明，兩人都是老黨工，算票算得清清楚楚，又都熟悉地方派系，只要下鄉走一圈，並把選票資料調出來一看，就知道這地方有多少票，柯文哲至今仍想買空賣空，「如果你沒有15%到20%以上的票，請問你拿什麼跟人家談？人家為什麼要跟你合？殲滅你就好了！」康仁俊提問，黃國昌希望擴大支持群眾，但柯文哲不認同，認為只要抓著年輕族群即可，他的年輕族群仍像以前有這麼大的盤嗎？吳崑玉直言「沒有」，並分析，年輕族群要看風向，現在不在柯文哲那邊，他必須搞清楚，自己與「柯文哲現象」不一樣，若他背叛此現象「就拜拜了。」吳崑玉也說，柯文哲要抓年輕票，但他只能找到30至40歲的年齡段，這仍是太陽花的那一批人，「20幾歲的人不見得會相信柯文哲！」