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▲檢方搜索柯文哲住家時發現內含「小沈1500」字樣的excel工作簿檔案。（圖／記者朱永強攝，2026.03.09）

▲法庭上針對「小沈1500」柯文哲、沈慶京及檢方各執一詞。（圖／記者吳翊緁攝影2025.12.15）

▲前記者馬郁雯獨家披露報導「小沈1500」，意外引發外界質疑檢方洩密風波。（圖／記者葉政勳攝2025.11.04）

台北地檢署偵辦前民眾黨主席柯文哲京華城容積率弊案、政治獻金案，本月26日宣判在即，外界高度關注一審判決結果。回顧這起風暴，柯文哲遭指控任職台北市長期間，圖利京華城獲得容積獎勵，使容積率從560%提升20%至672%，涉嫌違背職務收受賄賂、圖利罪；另檢方在查扣的隨身硬碟中，發現記載著「小沈1500」的工作簿，再度掀起討論。京華城案備受關注的焦點「小沈1500」，起源於檢廉在前（2024）年8月30日至柯文哲住家等處搜索時，在書房內查扣關鍵編號「A1-37」的USB（行動硬碟）後，發現「財務」資料夾內有一個檔名為「工作簿」的excel檔案，當中記載多筆姓名+數字的組合，其中一列為「2022/11/1 小沈 1500」。值得注意的是，由於上方記載的時間點和台北市政府核發京華城建築執照僅相隔短短兩週，時機敏感，被檢方認定為柯文哲「收賄」的證據，而這也成為法官裁定羈押柯文哲的關鍵事證之一。此外，於法庭審理期間，勘驗硬碟時發現該檔案的建立者以及最後存取者的代號均為「Wen」；另工作簿內記載的其他人，經傳喚後均承認為捐款。台北地檢署已於前（2024）年12月26日偵結此案並提起公訴，在起訴書中明確將「1500」認定為1500萬元賄款。檢方認為柯文哲明知京華城容積獎勵違法，卻仍收受沈慶京交付的巨額款項，涉犯《貪污治罪條例》中刑責最重的「違背職務收賄罪」。「小沈1500」記載的究竟是金錢還是時間？柯文哲方最初表示，1500是指柯文哲和小沈見面的「時間」，但事後被證實柯文哲當時在大同區及中正區參與「里長座談會」，並未和沈慶京見面。不僅如此，柯文哲更在應訊中，多次以「不清楚」、「不記得」來回應具體細節，更質疑檔案來源不明，其律師更拿出沈慶京的提領紀錄，痛批檢方：「胡亂拼湊！」沈慶京方則辯稱，沈慶京當時所提領的1600萬中是準備「還債」，更稱要聲請傳喚兩名債主出庭，但對方是誰仍不清楚。此外，沈慶京律師提到沈慶京習慣用現金的方式來交易。而對於陷入京華城案，沈慶京在言詞辯論期間，曾當庭落淚喊：「120284到死都覺得是我的！」強調會向北市府陳情只是為了維護股東的合法權益，並非圖利或是行賄。至於檢方則提出，在柯文哲傳給黃珊珊的簡訊中提到「威京小沈已給過，他財務狀況也不好」等語，認定柯文哲對於沈慶京交付的款項完全知情。另在該excel檔案中，其他標註「300」、「200」的姓名，經查證多與實際政治獻金或私下捐款金額吻合，單位均為「萬元」，因此1500不可能單獨解釋為時間。此外，「小沈1500」最初遭到前記者馬郁雯獨家披露，稱檢方在柯文哲家中搜出記載了「2022/11/1 小沈 1500」的檔案，自稱經營檢調線長達7年的時間，對於消息來源相當有信心，瞬間引發外界熱議，認為若非檢調內部洩密，記者難以得知如此具體的偵查細節。面對排山倒海的質疑聲浪，台北地檢署傳喚包括馬郁雯、《鏡週刊》以及《菱傳媒》等記者到案說明，另發布聲明稱相關報導和卷證有「諸多不符之處」，強調消息來源並非來自北檢、廉政署、調查局或法院等相關公務人員，是記者依據「消息來源轉述、多年採訪經驗、公開受訪內容」綜合判斷撰稿，盼外界勿再臆測。