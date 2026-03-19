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▲立委張嘉郡將代表國民黨參選雲林縣長。（圖／NOWNEWS資料照片）

監察院今（19）日公布包括立法院正副院長在內共59位立委廉政專刊，其中代表國民黨參選金門、雲林縣長選將陳玉珍、張嘉郡身價曝光，陳玉珍於金門有土地5筆、建物2筆，存款353萬多元，有價證券9.6萬多元，房貸約352萬元；張嘉郡與配偶於雲林和台北土地3筆、建物2筆，存款約1261萬元，名下有一輛價值238萬元賓士與近160萬元TOYOTA轎車，有價證券約407萬元，債務為1535多萬元，主要是購置與修繕不動產。監察院今日公布最新一期廉政專刊，揭露部分立委財產申報，其中包括獲國民黨提名百里侯參選人陳玉珍與張嘉郡。陳玉珍於金門有土地5筆、建物2筆，存款353萬多元，股票9.6萬多元，房貸約352萬元，並投資約20萬元於金門縣信用合作社。張嘉郡與配偶於雲林和台北土地3筆、建物2筆，存款約1261萬元，有價證券總額價407萬620元，珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值財產總額47萬334元，名下有一輛價值238萬元賓士與近160萬元TOYOTA轎車，債務為1535萬1812元，主要為房貸、購置或修繕不動產。可能代表國民黨參選台中市長的江啟臣，與配偶分別於雙北與台中有9筆土地、4筆建物，存款1410萬餘元、有價證券總價額53萬餘元，債務為203萬餘元，原因為購置不動產。另外配偶劉姿伶投資建設公司2925萬元。