2026年新北市長選戰逐漸白熱化，根據《美麗島電子報》近日公布的最新民調，結果顯示，若「藍白合」共推李四川，其支持度可達39.1%，但與蘇巧慧的38.0%，僅相差1.1個百分點，差距落在誤差範圍內。對此，前立委蔡正元直言，別忘了李四川昔日是朱立倫的黨秘書長，曾操盤助攻國民黨大勝，也因此他對於川伯的選情抱持樂觀態度，並不太擔心。
蔡正元今（19）日在《NOWNEWS今日新聞》自製網路節目《鄉民大學問》中表示，李四川的個人條件不錯，也不能說其沒有選舉經驗，因為他有個非常厲害的資歷，就是曾任朱立倫的黨秘書長，而且他操盤那一次，國民黨地方選舉是大贏的。
蔡正元進一步說明，當時國民黨贏到了什麼程度？贏到時任行政院長的賴清德辭職，2019年3月18日，其率先登記總統提名初選，甚至還搶在蔡英文之前，試圖推翻小英。他強調，那一次的操盤手就是李四川本人，大家不能忘了這個關鍵事實。
不過，蔡正元直言，此一時、彼一時，李四川現在接受新的考驗，但自己是樂觀看待，畢竟對手民進黨候選人蘇巧慧沒什麼戰績，當立法委員也只是白開水，基本上給人印象不深；但李四川不一樣，其當過高雄市副市長、台北市副市長，任職期間都做得很好，而且雙北流動性又很高，所以不太擔心他。
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蔡正元進一步說明，當時國民黨贏到了什麼程度？贏到時任行政院長的賴清德辭職，2019年3月18日，其率先登記總統提名初選，甚至還搶在蔡英文之前，試圖推翻小英。他強調，那一次的操盤手就是李四川本人，大家不能忘了這個關鍵事實。
不過，蔡正元直言，此一時、彼一時，李四川現在接受新的考驗，但自己是樂觀看待，畢竟對手民進黨候選人蘇巧慧沒什麼戰績，當立法委員也只是白開水，基本上給人印象不深；但李四川不一樣，其當過高雄市副市長、台北市副市長，任職期間都做得很好，而且雙北流動性又很高，所以不太擔心他。