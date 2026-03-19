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李奈映、鄭恩彩、李清娥私下搞笑 像拍《三個傻瓜》

《榮耀：她們的法庭》金句爆發 主演致謝台灣觀眾

韓劇《榮耀：她們的法庭》本週播出大結局，劇中李奈映、鄭恩彩、李清娥以冷靜專業的律師形象撐起全場氣場，但三人近日受訪卻大揭私下反差日常，李奈映笑說片場氣氛鬧到像在拍《三個傻瓜》，完全顛覆外界想像，李清娥更直接點名她「其實像大哥一樣帥氣，穩穩帶著大家走」，讓這組女神組合意外多了滿滿人情味。《榮耀：她們的法庭》中，主演李奈映、鄭恩彩、李清娥是氣場十足、冷靜專業的律師，但私下相處卻完全是另一個畫風。李奈映笑說，其實鄭恩彩與李清娥都有著與角色截然不同的一面，「很多人覺得她們像冷酷的都市女性，但其實私下非常有人情味又可愛。」她更爆料，三人有時在片場互動熱鬧到像在拍喜劇，「感覺我們三個像在拍《三個傻瓜》一樣」。鄭恩彩也補充，李奈映私底下其實很調皮、愛開玩笑，與劇中的沉穩形象形成強烈反差，李清娥則說李奈映像個大哥，「雖然內向，但有一種像大哥一樣的帥氣，能穩穩帶領整個現場。而鄭恩彩在劇中看起來非常冷靜有氣場，但私下其實非常可愛，我們的聊天群組因為她總是很熱鬧，她是非常貼心的忙內」。談到《榮耀：她們的法庭》最令人印象深刻的場面，李奈映提到第一集中一段台詞讓她至今難忘：「為什麼是你要死？與其死去，不如殺了他。帶著那樣的心態拚命活下去。」她表示這句話並不是在鼓勵人變得更強，而是像一個同樣在生活中掙扎的人，對另一個人說出的真誠陪伴。她也特別提到結尾旁白：「我最終活了下來，希望現在正在聽我聲音的你，也能繼續好好地活下去。」這樣的台詞讓她覺得作品真正想傳達的，其實是在人生困境中彼此扶持的力量。鄭恩彩則分享自己印象最深的是劇中她飾演的「信才」對李奈映飾演的「羅映」說的那句話：「妳繼續往前走，後面的事我來承擔。」她坦言如果人生中能有像信才一樣的朋友，「那會是非常珍貴的禮物。」李清娥則提到故事開端三人學生時期的事件，那場戲揭開角色共同背負的過去與傷痕，也成為影響她們人生的重要轉折。她認為這不只是案件劇情，而是關於「過去的選擇如何影響現在」的故事，「每個人面對傷痛的方式，也形塑了他們心中的正義」。李奈映、鄭恩彩、李清娥日前談到台灣觀眾的支持，李奈映感性表示：「非常感謝台灣觀眾一路看到最後。」她坦言這部作品讓自己重新面對內心深處的情緒，「雖然是一段很不容易的旅程，但它留下的意義會長久留在心裡」。《榮耀：她們的法庭》劇情聚焦由姜信才（鄭恩彩 飾）經營的女性被害者專門律師事務所，成員包括名人律師尹羅映（李奈映 飾）與熱血行動派黃賢珍（李清娥 飾），故事從一起震撼社會的案件說起，被封為「國民女婿」的知名男演員，遭控性侵未成年少女，18歲女高中生卻反被輿論指控是設局仙人跳，輿情幾乎一面倒，就在此時，黃賢珍從身為記者的前男友手中發現案件背後竟牽動足以撼動國家的性交易黑幕，然而在真相即將曝光前，前男友卻離奇遭到殺害，讓案件急轉直下。該劇已在台灣大哥大MyVideo全集上架。