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▲寶佳集團少東、副董事長林家宏（右）曾透露，盯上中工、中石化「二中」意在龐大土地。圖為寶佳創辦人林陳海捐30億成立台北政經學院基金會，林家宏代表出席簽約儀式。（圖／清大提供）

▲中工今天下午再開臨時記者會，指控大華建設董事長鄭斯聰涉嫌內線交易。圖中為中工董事長周志明。（圖／中工提供）

中華工程（2515）與寶佳集團的經營權大戰正式進入決戰時刻！面對即將到來的 5 月股東會改選，雙方攻防從市場收購轉向法庭肉搏。中工今（19）日發動猛烈法律攻勢，提告前董事鄭斯聰涉嫌內線交易，試圖在改選前夕重擊對手誠信；寶佳陣營則由律師林正疆強勢反擊，首度證實寶佳目前的持股實力較先前揭露的 16.6% 更是「只多不少」，對 5 月奪下經營權展現「審慎樂觀」的底氣，煙硝味已達頂峰。隨著 3 月 23 日最後過戶日即將到來，雙方持股水位成為決定勝負的關鍵。寶佳陣營代表律師林正疆今日受訪時語帶玄機，證實寶佳目前的實質持股比率已超越先前媒體曝光的 16.6%，強調這筆資金是「開大門走大路」，目標就是要為老企業帶來改變。林正疆指出，中工今日大動作按鈴告發，極可能是為了在股東會前夕尋求法律立足點。他直言，中工接二連三的法律動作只是「選舉伎倆」，旨在迷惑全體 16 萬名小股東。他甚至示警，懷疑中工下一步將採取極端手段，意圖違法剔除寶佳提出的董事提名人，或透過行政手段鎖定投票權，寶佳對此已研議相關反制措施。中工則於今（19）天下午 4 時許召開記者會，控訴鄭斯聰在擔任法人董事期間，於 114 年 12 月底董事會中知悉 115 年度營收將破 300 億、淨利激增 172.95% 的機密 。中工指控，鄭斯聰隨即於今年 1 月辭職企圖洗掉內部人身分，並於 2 月利多公告前的禁止交易期，透過旗下公司狂掃逾 2.22 億股 。中工律師團點名鄭斯聰「莫做下一個唐楚烈」 ，強調法律對內線交易零容忍。針對這場百億商戰，中工委任律師田振慶分析，取得公司控制權有兩大關鍵：第一是「股票持股數」，第二則是結合「委託書」通路。田律師指出，若大股東持股達四、五成，16.6% 的股權尚不足以直接撼動經營權。因此，中工的第一波反擊鎖定委託書通路商，戰略目的就是要在 5 月 21 日股東大會前，搶先斬斷對手極可能仰賴的徵求後援。此外，寶佳此次罕見依《企併法》大方公告「併購」目的，而非宣稱「純投資」。田律師揭露，這是為了避開過去「泰山案」的覆轍。當年龍邦因未明確申報併購目的，導致超過 10% 股份被判定無表決權；寶佳此次手法顯得極為熟練，旨在確保買進的每一張股票都具備投票權。目前中供寶佳經營之爭已進入司法攻防。寶佳集團及大華建設目前尚未對中工今日的新指控做出正式回應，雙方陣營持續在持股水位與法律戰場上激烈交鋒。