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東京櫻花開花速報

日本氣象廳如何定義開花與滿開？

日本東京的春天正式到來！日本氣象廳在今（19）日下午2點宣告，東京的染井吉野櫻正式綻放，比起去年提早了5天。日本氣象協會預測，東京將在25日迎來「滿開」。根據Tenki.jp、TBS等日媒報導，日本氣象廳在今日下午2點過後，前往東京靖國神社對作為開花依據的「染井吉野櫻」標準木進行觀測，發現結果確認開花數已達發布標準「5至6朵以上」，確認有61朵盛開，正式發表櫻花開花消息。東京染井吉野櫻開花相較於往年平均提早了5天，也比去年早了5天。由於3月中旬起氣溫回升迅速，東京成為繼高知、岐阜、甲府與名古屋後，今年日本第5個發布開花宣言的地區。在氣象廳觀測的各城市中，今年在3月16日由岐阜、高知、甲府率先揭開全國花季序幕，17日名古屋也接著開花。預計到本週末為止，從九州到關東地區將迎來一波「櫻花開花潮」。在東京，從開花到滿開平均需要8天。由於未來幾天天氣溫暖，花苞預計將順利綻放。日本氣象協會預估，東京的滿開日將落在下週三（25日）。開花日指的是「標準木」上有5到6朵以上的花朵綻放的第一天。若花朵是從樹幹或樹根長出，而非枝頭綻放的話，則不計入5到6朵之中。滿開日則指的是標準木上有80%以上的花苞綻放的第一天，不要求所有花朵同時盛開。雖然絕大多數地區的標準木是以「染井吉野櫻」為觀測對象，但在如沖繩等染井吉野櫻無法生長的地區則會觀測「寒緋櫻」；北海道部分地區則觀測「大山櫻」。