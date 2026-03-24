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▲京華城案由被告轉為「污點證人」的邵琇珮為全案關鍵人物之一。（圖／記者葉政勳攝2025.5.29）

▲彭振聲去（2025）年7月開庭前傳出妻子墜樓噩耗，在法庭外情緒失控。（圖／記者劉松霖攝2025.7.1）

台北地檢署偵辦京華城容積率弊案、政治獻金案，本月26日一審宣判在即，判決結果備受關注。回顧這起轟動各界的京華城容積率弊案，全案圍繞著核心人物前民眾黨主席柯文哲及威京集團主席沈慶京。而京華城案「認罪組」一共有4人，除了時任台北市副市長彭振聲外，另包括威京集團高層朱亞虎、陳俊源及前都發局總工程司邵琇珮。不過，去（2025）年7月開庭前，傳出彭振聲妻子墜樓的噩耗，其事後曾稱「我沒有顧慮了」被外界認為是翻供預告。京華城容積率弊案涉及多人，除了前民眾黨主席柯文哲外，包括沈慶京、李文宗、彭振聲、應曉薇及其助理吳順民等9人均遭起訴。至於威京集團高層朱亞虎、陳俊源因認罪獲緩起訴；邵琇珮則轉為「污點證人」。而全案關鍵證人之一的朱亞虎，其最初向認罪稱以7人當作「人頭」捐贈的210萬款項，推測和京華城案有關。不僅如此，朱亞虎也曾從中替雙方協調京華城案，更稱沈慶京、柯文哲在市長室見面，「不談京華城案又談什麼呢？」等語。不過，進入審理程序後，朱亞虎卻改口「類翻供」，強調款項僅為政治獻金非賄款，急喊：「是我個人的推測。」另被視為京華城案核心推手的彭振聲與都市發展局前秘書長邵琇珮，兩人的立場也備受關注。邵琇珮在偵查初期被檢方指為「關鍵共犯」，隨後以證人與被告身分詳述了容積獎勵方案的專業技術性設計過程。但在審理期間，彭振聲與邵琇珮多強調其行政作為是基於「長官指示」與「專業程序合規」，否認存在明知違法而為之的圖利主觀意圖。身為關鍵人物之一的時任台北市副市長彭振聲，前（2024）年12月底以500萬元交保。其妻子卻在去（2025）年7月1日彭振聲被傳喚開庭前傳出墜樓噩耗。得知消息的彭振聲瞬間情緒崩潰，在法庭外崩潰狂吼：「我是冤枉的」、「檢察官的良心在哪裡」等語，更稱先前認罪是為了要交保讓妻子安心。而在妻子離世後，彭振聲也喊：「我沒有顧慮了！」面對遭到檢方求刑有期徒刑3年的壓力，彭振聲在一審最後答辯時坦言，自己進入北市府8年期間做了不少事，包括拆忠孝橋、蓋社宅、改建市場等，自認已盡心盡力為國家做事。然而，因捲入京華城案又爆出妻子離世消息，悲痛喊：「對不起太太。」更稱母親也因疏於照顧過世，「100天走2個人，這是我最沉痛的事情。」自嘲已變成「三等」國民：等吃、等睡、等死，現在只是為了讓小孩知道有爸爸而存在。