交通部觀光署日前公布，2026國旅補助將祭出五大方案，包含「平日住宿補助」、「壽星住宿優惠」、「Taiwan PASS交通優惠」、「主題樂園入園方案」、「企業員工旅遊國旅獎勵」，其中最優惠方式可以每人最高領到3200元，交通部觀光署表示，預計最快4月上路。而針對即將到來的清明連假，是否可以使用？還有該怎麼使用最賺，《NOWNEWS》整理五大方案、使用辦法等資訊一次看。
🟡「2026國旅補助」方案何時開始？怎麼申請？
交通部觀光署擬推國旅振興方案，鎖定平日及淡季旅遊市場，預計最快2026年4月上路，為期約3個月，避開7、8月暑假旺季。申請辦法仍須以交通部觀光署之後的後續公告為準。
🟡清明連假可以使用「2026國旅補助」嗎？
從目前已公開的政策方向，國旅補助的對象是本國國民、國內合法旅宿、國內合法旅行社，而優惠僅限平日為主，即週日至週四，且非國定假日。因此可以想見，優惠在即將到來的「清明兒童連假」並不適用。
不過各大飯店即日起，也陸續推出多項清明兒童節連假之優惠：
📍台北遠東香格里拉：
4月1日至4月7日期間入住，並提前兩天透過官網或電話預訂豪華閣及套房以上房型，就能以每晚9100元起 (外加10%服務費與5%稅金)的專屬禮遇，包含互動迎賓禮「敲敲巧克力」，還能到飯店頂樓戶外恆溫泳池盡情戲水、遠眺台北101等。
📍關西六福莊：
「
關西六福莊」宣佈推出專為親子家庭打造的「FUN肆快樂玩」 住房專案。即日起至2026年4月30日開放預訂， 兩人成行專案價6999元+10%， 再免費招待一位3至12歲兒童入住（ 含早餐及六福村兩日無限暢玩手環）。 專案適用入住日期從2026年4月1日一路至5月31日。
🟡「2026國旅補助」五大方案：
說明：交通部觀光署整合住宿、交通、遊樂園與團體旅遊，推出可彈性搭配的五大優惠方案，且政策設計核心在於「鼓勵平日出遊、拉長停留天數」。
「2026國旅補助」這樣用最划算，直接領3200元
整體來說，想要賺到最大優惠，即是平日在同一個旅宿連住三天兩夜，將可拿到補助2000元，而若又是壽星的話，交通部觀光署將每月抽出1000名當月壽星，每人可獲得1200元住宿金，等於最優可補助到3200元。
📍2026國旅補助方案一：「平日住宿補助」
時間：週日至週四，且非國定假日
補助方式：採「連住加碼」設計
補助金額：
第1晚：補助800元
第2晚：補助1200元，需與第1晚連住同一旅宿
補助上限：等於每人最多2晚（3天2夜），最高可領2000元
限制：若是兩晚分住不同旅宿，第二晚將無法適用加碼條件，兩晚都僅能各領800元。
📍2026國旅補助方案二：「壽星住宿優惠」
說明：每月將抽出1000名當月壽星，每人可獲得1200元住宿金，使用期限至2026年底為止。
備註：可與平日住宿補助疊加使用，也就是說「直送平日住宿金」若是領取補助2000元，加上生日住宿金1200元，合計最高就有3200元。
📍2026國旅補助方案三：「遊樂園留宿」
說明：在平日入住國內合法旅宿，憑住宿發票即可於住宿當天或隔天，免費進入指定合作的主題樂園一次，等同「住一晚送門票」
合作樂園一覽：
▪️北部：雲仙樂園、野柳海洋世界、小人國主題樂園、六福村主題遊樂園、小叮噹科學主題樂園、萬瑞森林樂園、尚順育樂世界、西湖渡假村、火炎山遊樂區。
▪️中部：麗寶樂園、東勢林場遊樂區、九族文化村、泰雅渡假村、九九峰動物樂園、杉林溪森林生態渡假園區、劍湖山世界。
▪️南部：頑皮世界、柳營尖山埤渡假村、8大森林樂園、大路觀主題樂園、小墾丁渡假村、義大世界。
▪️東部：遠雄海洋公園、怡園渡假村、綠舞莊園日式主題遊樂區、台東原生應用植物園。
📍2026國旅補助方案四：「Taiwan PASS平日國旅優惠」
說明：交通部觀光署將 Taiwan PASS 納入2026年國旅補助體系，推出平日限定的優惠方案，此方案採「二選一」設計。
時間：平日（週日至週四）
適用對象：自由行旅客、跨縣市移動旅客
優惠形式：二選一
形式一：Taiwan PASS 交通票券享4折優惠
形式二：Taiwan PASS 平日加贈每房每晚1500元住宿抵用金
限制：有名額限制，兩種方案各限量2萬套。
📍2026國旅補助方案五：企業員工旅遊補助
說明：由旅行業招攬30人以上企業員工旅遊，包裝至少兩天一夜之行程（例假日不超過一天）。每家旅行業者可申請10團企業員工旅遊遊程行銷獎勵金，每團1萬元；每家公司可申請1團企業員工旅遊獎助金2萬元。
在補助設計上，每家公司限申請一團、補助金額為2萬元；旅行社端則可申請行銷獎勵金，每團1萬元、每家最多10團，藉此活絡團體旅遊市場。
資訊來源：交通部觀光署
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交通部觀光署擬推國旅振興方案，鎖定平日及淡季旅遊市場，預計最快2026年4月上路，為期約3個月，避開7、8月暑假旺季。申請辦法仍須以交通部觀光署之後的後續公告為準。
🟡清明連假可以使用「2026國旅補助」嗎？
從目前已公開的政策方向，國旅補助的對象是本國國民、國內合法旅宿、國內合法旅行社，而優惠僅限平日為主，即週日至週四，且非國定假日。因此可以想見，優惠在即將到來的「清明兒童連假」並不適用。
不過各大飯店即日起，也陸續推出多項清明兒童節連假之優惠：
📍台北遠東香格里拉：
4月1日至4月7日期間入住，並提前兩天透過官網或電話預訂豪華閣及套房以上房型，就能以每晚9100元起 (外加10%服務費與5%稅金)的專屬禮遇，包含互動迎賓禮「敲敲巧克力」，還能到飯店頂樓戶外恆溫泳池盡情戲水、遠眺台北101等。
📍關西六福莊：
「
說明：交通部觀光署整合住宿、交通、遊樂園與團體旅遊，推出可彈性搭配的五大優惠方案，且政策設計核心在於「鼓勵平日出遊、拉長停留天數」。
「2026國旅補助」這樣用最划算，直接領3200元
整體來說，想要賺到最大優惠，即是平日在同一個旅宿連住三天兩夜，將可拿到補助2000元，而若又是壽星的話，交通部觀光署將每月抽出1000名當月壽星，每人可獲得1200元住宿金，等於最優可補助到3200元。
📍2026國旅補助方案一：「平日住宿補助」
時間：週日至週四，且非國定假日
補助方式：採「連住加碼」設計
補助金額：
第1晚：補助800元
第2晚：補助1200元，需與第1晚連住同一旅宿
補助上限：等於每人最多2晚（3天2夜），最高可領2000元
限制：若是兩晚分住不同旅宿，第二晚將無法適用加碼條件，兩晚都僅能各領800元。
📍2026國旅補助方案二：「壽星住宿優惠」
說明：每月將抽出1000名當月壽星，每人可獲得1200元住宿金，使用期限至2026年底為止。
備註：可與平日住宿補助疊加使用，也就是說「直送平日住宿金」若是領取補助2000元，加上生日住宿金1200元，合計最高就有3200元。
📍2026國旅補助方案三：「遊樂園留宿」
說明：在平日入住國內合法旅宿，憑住宿發票即可於住宿當天或隔天，免費進入指定合作的主題樂園一次，等同「住一晚送門票」
合作樂園一覽：
▪️北部：雲仙樂園、野柳海洋世界、小人國主題樂園、六福村主題遊樂園、小叮噹科學主題樂園、萬瑞森林樂園、尚順育樂世界、西湖渡假村、火炎山遊樂區。
▪️中部：麗寶樂園、東勢林場遊樂區、九族文化村、泰雅渡假村、九九峰動物樂園、杉林溪森林生態渡假園區、劍湖山世界。
▪️南部：頑皮世界、柳營尖山埤渡假村、8大森林樂園、大路觀主題樂園、小墾丁渡假村、義大世界。
▪️東部：遠雄海洋公園、怡園渡假村、綠舞莊園日式主題遊樂區、台東原生應用植物園。
📍2026國旅補助方案四：「Taiwan PASS平日國旅優惠」
說明：交通部觀光署將 Taiwan PASS 納入2026年國旅補助體系，推出平日限定的優惠方案，此方案採「二選一」設計。
時間：平日（週日至週四）
適用對象：自由行旅客、跨縣市移動旅客
優惠形式：二選一
形式一：Taiwan PASS 交通票券享4折優惠
形式二：Taiwan PASS 平日加贈每房每晚1500元住宿抵用金
限制：有名額限制，兩種方案各限量2萬套。
📍2026國旅補助方案五：企業員工旅遊補助
說明：由旅行業招攬30人以上企業員工旅遊，包裝至少兩天一夜之行程（例假日不超過一天）。每家旅行業者可申請10團企業員工旅遊遊程行銷獎勵金，每團1萬元；每家公司可申請1團企業員工旅遊獎助金2萬元。
在補助設計上，每家公司限申請一團、補助金額為2萬元；旅行社端則可申請行銷獎勵金，每團1萬元、每家最多10團，藉此活絡團體旅遊市場。
資訊來源：交通部觀光署