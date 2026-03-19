▲關西六福莊推出專為親子家庭打造的「FUN肆快樂玩」住房專案，兩人成行專案價6999元+10%，再免費招待一位3至12歲兒童入住。（圖／關西六福莊提供）

「2026國旅補助」這樣用最划算，直接領3200元

即是平日在同一個旅宿連住三天兩夜，將可拿到補助2000元，而若又是壽星的話，交通部觀光署將每月抽出1000名當月壽星，每人可獲得1200元住宿金，等於最優可補助到3200元。