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▲水晶郵輪公司所屬水晶合韻號(Crystal Symphony)郵輪首航高雄港，泊靠高雄港旅運中心碼頭。(圖／高雄港務分公司提供)

▲高雄港務分公司處長蔡建郎(右)代表致贈首航紀念牌給水晶郵輪公司水晶合韻號(Crystal Symphony)郵輪，由船長(左)代表接受。(圖／高雄港務分公司提供)

▲高雄港務分公司與高雄市政府海洋局合作安排迎賓活動。(圖／高雄港務分公司提供)

水晶郵輪公司所屬水晶合韻號(Crystal Symphony)郵輪18日，首航高雄港，高雄港務分公司以象徵歡迎的噴水儀式迎接水晶合韻號郵輪，再為高雄港喜迎國際郵輪的到來。台灣港務公司總經理兼高雄港務分公司總經理王錦榮表示，高雄港今年3月郵輪首航接續而來，繼3月8日地中海郵輪公司地中海榮耀號(MSC BELLISSIMA)郵輪及3月11日銀海郵輪公司銀海明月號(SILVER MOON)郵輪相繼首航後，18日再迎水晶郵輪公司水晶合韻號(Crystal Symphony)郵輪，泊靠高雄港旅運中心碼頭，成為今(115)年第5艘首航高雄港的國際郵輪。王錦榮說，高雄港務分公司為迎接水晶合韻號(Crystal Symphony)郵輪首航高雄港，以象徵歡迎的噴水儀式，迎接水晶合韻號郵輪進港，並由高雄港務分公司處長蔡建郎代表致贈首航紀念牌給水晶郵輪公司水晶合韻號(Crystal Symphony)郵輪，由船長代表接受，以表達高雄港務分公司誠摯歡迎之意，且感謝水晶郵輪公司首次將旗下水晶合韻號(Crystal Symphony)郵輪帶至高雄港，未來也期待能將高雄港納入航線規劃，持續拓展合作契機。王錦榮並說，水晶合韻號郵輪雖為首次造訪高雄港，但與去(114)年停靠高雄港迎接新年的日本郵船郵輪株式會社所屬飛鳥2號(ASUKA II)郵輪頗有淵源，事實上，飛鳥2號郵輪前身是水晶和諧號(Crystal Harmony)郵輪，過去曾與水晶合韻號同屬水晶郵輪公司旗下，而水晶郵輪公司最初由日本郵船株式會社成立，其後由香港雲頂集團接手營運，近年則由A&K Travel Group收購並整合品牌，重新投入高端郵輪市場。水晶合韻號(Crystal Symphony)郵輪總噸數5.1萬噸、船長238.1公尺、船寬30.2公尺，設計載客量848人，並於去(114)年重新翻新，全船客房均為海景套房設計，旅客在房艙內即可欣賞遼闊海景，船上餐飲選擇多元，休閒設施亦相當豐富，包括超過3000平方英尺(約84坪以上)的健身中心，以及板式網球、匹克球與高爾夫球等運動設施，亦設有收藏超過2000冊書籍的圖書館，提供旅客閱讀與休憩空間，讓旅客在航程中不僅能欣賞海上風景，也能享受從容而富有質感的海上旅遊。王錦榮指出，高雄港務分公司為迎接以歐美籍旅客為主的515位郵輪旅客抵達高雄港，與高雄市政府海洋局合作安排迎賓活動，現場由原住民迎賓舞蹈揭開序幕，透過熱情洋溢的歌舞迎接遠道而來的旅客，並邀請旅客配戴原住民頭飾，一同參與互動，親身感受我國多元文化的魅力。此外，高雄港務分公司亦安排春聯書法體驗，由專業書法老師指導旅客揮毫，並將旅客的英文名字轉換為中文書寫於春聯上，讓旅客將這份富含我國特色的文化紀念帶回家。王錦榮並指出，高雄港務分公司將持續精進高雄港旅運中心軟硬體設施與旅客通關服務品質，致力打造更友善的郵輪靠泊與旅客服務環境，未來也將持續攜手地方政府，透過多元文化迎賓與城市特色展現，讓來自世界各地的郵輪旅客在高雄港留下深刻而美好的港都印象。