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LINE台灣官方17日證實，全新「LINE Premium」付費會員制即將上線，順利的話最快1至2週內正式推出，每月165元提供進階通訊功能與專屬福利，消息一出，立刻在社群平台Threads上掀起熱議，紛紛問還有推薦哪個通訊軟體呢？台灣LINE用戶逾2200萬，市佔率超過9成，面對LINE的會員制，不少人覺得價格「太盤」，不少民眾在網路上表示覺得很「雞肋」，紛紛大喊出走。就有一名民眾在社群平台Threads表示「看到LINE Premium月費要收165元後，坦言想換新的通訊軟體，不知大家是否有推薦的呢？」不少人推薦像是Telegram、Discord等通訊軟體，免費且功能完整，「目前用過最強的通訊軟體應該是Discord ，還沒找到它的缺點」、「ＷhatsApp、Telegram、Discord隨便都比較好用，光TG開放API隨便都能串就贏了，哪像LINE阻礙一大堆」、「大家可以回歸WhatsApp了，貼圖可以自己做，而且定位很方便」。不過部分人覺得使用人數不夠廣泛，短期內用戶可能難以大舉轉移。針對「LINE Premium」也有不少民眾敲碗新功能，不少人認為「@ALL」功能太擾人，直呼「一個月只能用三次」，也有人表示「拜託收貴點，然後超多老闆會用到的功能都收錢」、「乾脆出一個辦公版的，跟Office一樣，全額給業主或老闆付，然後我下班就設定自動關掉通知」。LINE台灣官方近期證實，全新「LINE Premium」付費會員制最快本週就會上線，不少網友開始擔心「LINE是不是要全面收費了？」對此官方再三強調，原本發訊息、語音通話等基本功能都將維持免費，新制主要是針對需要進階功能的用戶所設計。