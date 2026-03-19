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2026年底選舉將至，台北市前副市長李四川獲國民黨提名參選新北市長，對此李四川過去曾稱不打負面選戰也不會攻擊對手，未料競辦今（19）日批評綠營新北市長參選人蘇巧慧剛選上立委就想選市長，新北市議員顏蔚慈反酸，台北市長蔣萬安跟蘇巧慧一樣是2016當選立委，但蔣萬安立委當6年2021年就去選市長，「李四川是在偷罵自己的前老闆嗎？」顏蔚慈說，李四川競辦批評蘇巧慧剛選上立委就想選市長，但蔣萬安跟蘇巧慧一樣是2016年當選立委，但蔣立委當6年，2021年就去選市長，李四川是在偷罵自己的前老闆嗎？「可見李四川真的是急了！」顏蔚慈提到，李四川上週六才信誓旦旦的說自己不打負面選戰、不會攻擊對手，今天就用競辦名義跳出來攻擊蘇巧慧，而蘇巧慧不只在新北經營長達10年的立委，更因為是最早宣布參選的參選人，更有時間們議員共同討論政見，推出照顧家庭、促進產業、推動市政效能的政見。顏蔚慈表示，蘇巧慧宣布參選以來，不只獲得第14度和第15度公督盟評鑑優秀立委，還連續11個會期獲得優秀立委肯定，新北大小建設更是持續追蹤，不只把立委工作做好，也讓市民看到她爭取為新北市服務的誠意和努力。顏蔚慈提到，反觀李四川自稱長期住在板橋，卻連板橋車站長什麼樣子都搞錯，還把公車的綠色車牌搞錯成紅色，對新北市政的掌握度完全不行。