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5月即將迎來報稅季，房屋稅也在此時要申報，不過如果符合屋符合優惠稅率或減免規定，今年須於3月23日前向房屋所在地機關申報，經核准後才適用，如果錯過最後這段時間，今年恐怕就無法享受優惠稅率。財政部表示，房屋稅2.0新制於113年7月1日上路，房屋稅改以每年2月末日為納稅義務基準日，若房屋使用情形變更導致稅額減少，納稅義務人需於每期房屋稅開徵40日前，向房屋所在地的地方稅稽徵機關申報，而今年3月22日剛好是周日，因此順延至3月23日。在適用稅率方面，財政部表示，如果房屋無出租或營業使用，由納稅義務人本人、配偶或直系親屬居住，且本人、配偶及未成年子女合計3戶以內要件，享1.2%優惠稅率；此外，若該家庭全台僅持有一戶自用住宅，且房產現值低於各地政府規定的金額門檻，享1%優惠稅率。財政部提醒，今年申報期限即將截止，符合規定者請及時提出申請，避免今年享受不到優惠稅率；此外，若已依規定申請過，且已核准適用優惠稅率者，如使用情形、原因及持有戶數未發生變更，則不需重新申報。