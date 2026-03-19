我是廣告 請繼續往下閱讀

▲百萬YTR鍾明軒最新影片告訴大家，他有財務危機，因為一直接不到業配，他表示跟大家說這個很丟臉，但是他也不想裝了，而是要去面對，開始開團購，也喊話希望廠商可以找他。（圖／翻攝自鍾明軒YT）

百萬YouTuber鍾明軒近日在最新影片中罕見吐露真實近況，坦承自己正面臨財務壓力，透露他在2024年下半年經歷「炎上」風波後，頻道商業合作與業配置入幾乎全面停擺，讓他不得不正視現實，承認現在「接不到業配」，陷入財務危機，影片曝光後受到許多酸民嘲笑，為此他昨（18）日發文回擊，「不用跟我說加油，因為我如果不加油，我現在不會在這裡。」鍾明軒昨日在IG發文回應酸民，「不管新聞媒體、網路上的人怎麼嘲笑我。我都覺得，明軒，你的人生體驗真的好多啊。站在我現在身處的這個軸線上，眼前這一片，是多麼亮麗的風景。各位也不用跟我說加油，因為我如果不加油，也不會走到現在。」表示自己從小就是在酸言酸語中長大，因此酸民的酸言酸語，自己都沒有放在眼裡。鍾明軒日前拍片表示，這幾個月來他的頻道完全沒有業配置入，並非不想接，而是真的接不到，他表示，在被炎上的風波過後，他原本以為，只要表現全新的自己、對造謠者提告，正義與案子就會隨之回來，但是每個月的等待最終都落空。過去他習慣搭商務艙、住高級飯店，試圖以精緻來定義自己，甚至以此說服自己還有競爭力，但他承認，這些行為其實只是在掩飾對市場動盪的不安，實際上一直在透支自己的能量與老本，不過鍾明軒沒有讓自己沉浸在低氣壓中，面對各大廠商不再主動敲門的困境，他在鏡頭前直接卸妝，開始使用自己愛用的保養品，並告訴粉絲，已經跟廠商談妥了低於官網的優惠價格，開始自媒體生涯的第一次團購。