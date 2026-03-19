我是廣告 請繼續往下閱讀

▲央行微調第二戶房貸，但賴正鎰擔心 4 月電價調漲將引發建材集體上揚，造成惡性通膨噴發。（圖／記者徐銘穗攝）

中央銀行昨日宣布將第二戶房貸成數由 5 成放寬至 6 成，試圖為換屋族「開水龍頭」減壓。然而，全國商業總會榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰卻點出，政府若在 4 月調漲電價，這份「房貸紅利」將瞬間被通膨吞噬。他直言，電力成本上升將導致水泥、鋼鐵等建材集體飆升，屆時房價將因成本推升而失控，雖然央行調升 1 成貸款額度，為「先買後賣」的換屋剛需族群提供了喘息空間，但賴正鎰指出，面對中東戰雲引發的輸入型通膨，這點空間極其脆弱。他強調，台灣能源高度依賴進口，若政府此時強推電價調漲，將直接衝擊營建業核心成本。他強烈呼籲政府守住電價防線，「4 月電價必須全面凍漲」，否則央行的政策美意將被通膨反噬。賴正鎰分析，當前營建業正逢碳費開徵與缺工挑戰，若電力成本再漲，建材端勢必漲價並轉嫁至終端房價。他認為，央行放寬貸款是為了減輕負擔，但若因電價引發全體物價噴發，對換屋族來說根本沒意義，呼籲政府應以稅收盈餘優先平抑能源價格。另一方面，從市場交易端觀察，永慶房屋研展中心副理陳金萍則提出不同維度的分析。她認為，雖然貸款成數放寬確實解決了換屋族的痛點，但由於 2025 年全台移轉棟數大幅衰退，房市主導權已逐漸回到買方手中。陳金萍特別提醒，即便有政策微調，但在整體信用管制仍嚴、銀行審核趨嚴的大環境下，「區域分化」將更趨明顯。特別是在建案供給量過大的重劃區，面對去化壓力，房價預期仍有 5 至 7% 的修正空間，建議購屋族應趁現在回歸自住需求，大膽與屋主進行議價。