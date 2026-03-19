我是廣告 請繼續往下閱讀

AI推升光通訊與矽光子檢測需求升溫，檢測分析廠閎康看好相關業務成長動能續強。董事長謝詠芬19日表示，公司手上已有美國、日本光通訊大廠訂單，矽光子業務今年成長幅度可望超過5成，未來3年也將朝再翻倍目標前進，成為公司最具爆發力的成長引擎之一。閎康指出，隨著AI伺服器、高速傳輸與資料中心升級需求快速擴大，客戶對矽光子相關材料分析與故障檢測需求明顯增加，公司憑藉SIMS、TEM等檢測分析能量，成功切入多家國際大廠供應鏈，並跟著客戶擴產節奏持續放量。閎康去年矽光子相關營收貢獻已達1.91億元，在客戶態度積極之下，對未來幾年的成長目標並未改變。除了矽光子業務放量，閎康近3年已陸續打入日本材料商、設備商與晶圓廠供應鏈，並參與更先進節點的檢測服務，布局一路延伸至2奈米以下，甚至朝1.4奈米推進。因應客戶對良率提升與故障分析需求升高，公司也規劃在北海道建立故障分析產能，進一步擴大日本市場滲透率。至於美國市場，現階段仍以台灣作為主要支援基地。不過，隨著美系晶圓廠與系統廠持續擴產，客戶對在地設廠的詢問度確實升高。謝詠芬坦言，由於美國人工成本約為台灣的2到3倍，建廠成本更高出10倍以上，因此現階段仍傾向透過台灣遠端支援與效率優化方式，兼顧成本與交期。閎康19日股價收在漲停價位209元，成交量2057張。