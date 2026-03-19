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▲晚安小雞今晚終於返台，但因之前的案件，一下飛機就被航警帶走。（圖／翻攝自晚安小雞臉書）

網紅「晚安小雞」（陳能釧）因自導自演「柬埔寨詐騙園區」影片而鬧上國際新聞，在服刑2年後，已於今年2月15日刑滿出獄，但因程序問題受困於柬埔寨移民局，日前還焦急尋求台灣外交部協助，希望能儘速平安回台。而今（19）日，晚安小雞終於傳出回台消息，預計在晚間9點多抵達桃園機場，但因為他日前在台灣涉及毀損罪，又因在柬埔寨坐牢未做筆錄，因此被通緝，所以一下飛機就會遭航警帶走。晚安小雞預計在今晚9點抵達桃園機場，據《TVBS新聞網》報導，晚安小雞與友人阿鬧，出現於柬埔寨金邊國際機場，準備返台。據報導指出，晚安小雞與阿鬧分別穿著白色及條紋上衣，在台灣時間下午5點28分時，被柬埔寨官方人員押送至華航班機。由於晚安小雞先前在台灣就有涉嫌毀損罪未做筆錄，之後又因在柬埔寨坐牢而無法處理，這也導致他在台灣被士林地檢署通緝，成為通緝犯。友人阿鬧則是因妨害自由及詐欺，分別被金門地檢署與苗栗地檢署通緝，因此兩人在抵達桃園機場後，便會直接被航警帶走，再交由警方製作筆錄後歸案。回顧該案事件背景，2024年2月，晚安小雞自編自導了一齣鬧劇，聲稱在柬埔寨詐騙園區遭人綁架、毆打並搶走財物，引發台柬兩地高度關注。隨後柬埔寨警方介入調查，證實全案為自導自演，當場搜出假血、迷彩服等道具，將其逮捕速審速決。隨後當地法院以涉嫌煽動製造社會動亂等罪名，判處兩人有期徒刑2年。事件在台灣掀起輿論譁然，也讓他形象重挫，雖然如今已服完刑期，但能否再重回大眾面前，仍是未知數。