美伊衝突持續延燒，全球油價隨之急漲，首當其衝的是菲律賓的吉普尼司機。數以千計的司機19日走上街頭示威，怒吼收入被油費吃光，政府紓困措施根本杯水車薪。

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據路透社報導，隨著美伊衝突推升全球原油價格，菲律賓柴油零售價截至19日已較衝突爆發前暴漲逾1倍，全國各地吉普尼司機當天集體罷工抗議。

吉普尼司機普拉多道出心聲：「我們的收入正在流失，賺來的錢全部都拿去加油了。」育有4名子女的他說，以前跑3趟至少能入帳1000披索，如今只剩200披索。「我要怎麼養孩子？女兒的學費、家裡的水電、三餐，我要從哪裡變出來？」

菲律賓高度依賴中東石油進口，面對油價衝擊，政府已推出一週4天工作制、發放燃油補貼等應急措施，國會本週也授予總統緊急權力，允許暫停或調降燃油稅。

不過，領導全國罷工行動的運輸團體負責人弗洛藍達批評，這些措施遠遠不夠，並要求廢除一項剝奪政府管控油價權力的法律，否則司機的困境只會愈來愈深。

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