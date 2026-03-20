節氣春分於今（20）日到來，氣象專家、中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今、明（21日）依舊受到東北季風影響，北部、東部依舊有局部短暫雨，週日（22日）至下週五（27日）鋒面北移、天氣轉晴，中南部高溫有機會突破30度以上，而下週五晚上又有微弱鋒面南下，北、東地區再度轉雨、氣溫轉涼。
東北季風還在發威！北部、東部雨下到明天
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」天氣專欄表示，今晨觀測資料顯示，迎風面有較多低雲，伴隨降水回波，北海岸及東半部零星降雨。低溫又較昨晨略升1、2度，截至5：12；各地區平地最低氣溫約在15至17度。
最新歐洲模式模擬顯示，今、明（20、21日）兩天東北風影響、迎風面北海岸、東半部偶有局部短暫雨，東北部有較大雨勢；北臺偏涼，中南部白天微熱、早晚涼。今日各地區氣溫如下：北部15至24度、中部16至30度、南部16至32度、東部17至29度。
週日轉晴南部熱破30度！下週五鋒面襲台變天
最新模式模擬顯示，週日（22日）至下週五（27日）白天微弱鋒面北移、滯留在北部海面徘徊，各地大致晴朗穩定，容易起霧的天氣；白天暖熱（最高氣溫北臺約30度左右、中南部30度以上）、早晚偏涼；東半部偶有局部零星飄雨的機率。下週三、四微弱鋒面前緣的鬆散雲系靠近，影響很輕微、北臺雲量略增，北海岸增加一些零星降雨的機率。
最新模式模擬顯示，下週五（27日）晚起微弱鋒面快速南下，北、東轉雨，氣溫降。下週六（28日）雨後多雲。下下週（29日）晴暖的天氣。由於近期北方系統偏弱，各國模式模擬的差異較大，並頻繁調整，需持續密切觀察。
資料來源：中央氣象署、氣象應用推廣基金會．洩天機教室
我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」天氣專欄表示，今晨觀測資料顯示，迎風面有較多低雲，伴隨降水回波，北海岸及東半部零星降雨。低溫又較昨晨略升1、2度，截至5：12；各地區平地最低氣溫約在15至17度。
最新歐洲模式模擬顯示，今、明（20、21日）兩天東北風影響、迎風面北海岸、東半部偶有局部短暫雨，東北部有較大雨勢；北臺偏涼，中南部白天微熱、早晚涼。今日各地區氣溫如下：北部15至24度、中部16至30度、南部16至32度、東部17至29度。
最新模式模擬顯示，週日（22日）至下週五（27日）白天微弱鋒面北移、滯留在北部海面徘徊，各地大致晴朗穩定，容易起霧的天氣；白天暖熱（最高氣溫北臺約30度左右、中南部30度以上）、早晚偏涼；東半部偶有局部零星飄雨的機率。下週三、四微弱鋒面前緣的鬆散雲系靠近，影響很輕微、北臺雲量略增，北海岸增加一些零星降雨的機率。
最新模式模擬顯示，下週五（27日）晚起微弱鋒面快速南下，北、東轉雨，氣溫降。下週六（28日）雨後多雲。下下週（29日）晴暖的天氣。由於近期北方系統偏弱，各國模式模擬的差異較大，並頻繁調整，需持續密切觀察。